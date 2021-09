Stop hysteriet – enhver tanke om ny nedlukning er galimatias

Mundbind, hjemmearbejde og håndsprit i lange baner. Afstand til andre mennesker, nedlukkede butikker og forsamlingsforbud. Det er ikke længe siden, at vores Covid-19-prægede samfund var gennemsyret af denne slags påbud og begrænsninger.

Nu er vi endelig ude på den anden side. Smittetallene og antallet af indlagte er lave. Landet er genåbnet, mundbindene er smidt, og Covid-19 er ikke længere klassificeret som en samfundskritisk sygdom.

Vi er nået langt. Vi har fået vores liv tilbage.

Derfor vakte det opsigt, da en af landets førende infektionsmedicinere, Jens Lundgren, i et interview med Politiken for nyligt slog et slag for, at de påbud, der blev brugt mod Covid-19, kan være nødvendige at genindføre i kampen mod influenza. Mundbind, hjemmearbejde, forsamlingsforbud mv.

- Fremover bør vi bruge alle de nyttige redskaber, vi brugte mod covid-19, til at dæmpe større epidemier. Influenza kommer igen og vil slå masser unødigt ihjel, ligesom covid-19 fortsat vil ramme os de næste mange år, lyder det fra Jens Lundgren.

At coronakrisen har udløst en ekstrem lyst til at regulere borgerne, har vi efterhånden set et utal af eksempler på. Senest tilbage i august, da Sundhedsstyrelsen udsendte en pressemeddelelse med ”tilladelse” til, at vi igen måtte kramme og give håndtryk.

Men at tale for nye nedlukninger i kampen mod influenza – i øvrigt en helt anden type sygdom end Covid-19 – er et skræmmende eksempel på, hvordan reguleringsiveren er på vej ud af et farligt spor. Det er simpelthen at gå for langt.

Årligt dør omkring 500 til 1.500 danskere af influenza – primært sårbare og ældre. Dem skal vi selvfølgelig passe på. Og vi skal selvfølgelig forsøge at nedbringe antallet af dødsfald. Men midlet til at hellige målet bør ikke være nedlukninger og omfattende indgriben i vores alles liv.

I stedet skal der sættes ind på landets plejehjem med store vaccinationsprogrammer for både beboere og de ansatte. Hospitalerne og sundhedsvæsenet skal være tilstrækkeligt gearet, og alle os i civilsamfundet skal bidrage med gode hygiejnevaner og ved ikke at tage syg på arbejde.

Omtanke og sund fornuft kommer man langt med.

Det er en del af livet, at vi bliver syge. Og det er et grundvilkår, at ældre og sårbare er mere udsatte. Vi kan ikke forhindre alle dødsfald, hvor meget vi end gerne ville, og vi både må og skal holde forebyggende foranstaltninger op imod et proportionalitetsprincip.

Hvilken pris er vi villige til at betale?

Læren fra corona må ikke være, at vi skal forhindre dødsfald ved at lukke samfundet omkring os ned. Det vil være en fejlslutning af dimensioner.