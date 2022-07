Stor ejendomshandel: Jens Enggaard køber Nordjyskes domicil

AALBORG:Det Nordjyske Mediehus har solgt sit domicil på Langagervej i Aalborg Øst.

Køberen er investeringsselskabet Tecta Invest ejet af Jens Enggaard, der er den ene af Jørgen Enggaards to sønner, og som driver og ejer kranvirksomheden BMS.

Det Nordjyske Mediehus flytter til næste år til et nyt domicil på Aalborgs havnefront og vil frem til flytningen bo til leje hos Tecta Invest.

- Det Nordjyske Mediehus kan nu få færdigetableret og indrettet sig i sit nye domicil på havnen. Hos Tecta Invest får vi samtidig god tid til at finde de helt rigtige lejere og få nyindrettet ejendommen på Langagervej præcis derefter. Under alle omstændigheder er vi stolte over at blive ejer af det meget flotte, funktionelle kvalitetsbyggeri på den store grund, siger administrerende direktør Jesper Brøndum fra Tecta Invest.

Hos Nordjyske glæder man sig også over handlen.

- Langagervej 1 har tjent og profileret Det Nordjyske Mediehus godt i mere end 30 år, hvor dimensionerne også har givet mening. Men med de senere års digitalisering er medievirksomhedens fysiske pladsbehov markant reduceret, ligesom trykkeriet er solgt fra. Det er derfor, vi har valgt at flytte til en ny og skræddersyet, topmoderne 2023-medieløsning, der i højere grad tager hensyn til, at papiravisen fylder mindre i et bredt medieudbud, siger Morten Vinther Jensen, der er administrerende direktør i Det Nordjyske Mediehus.

Nordjyskes domicil, der er på 7400 kvadratmeter med tilhørende 2700 kvadratmeter kælder, blev opført i 1989 og er tegnet af arkitekt Jacob Blegvad.

Allerede 10 år tidligere havde Det Nordjyske Mediehus købt det 78.000 kvadratmeter store grundareal og ved siden af den nuværende hovedbygning opført et trykkeri med tilhørende lager, som omfatter i alt 6500 kvadratmeter.

Avistrykkeriet drives i dag af Erritsø Tryk, der trykker aviser til flere medier ud over Det Nordjyske Mediehus.

Erritsø Tryk forbliver som lejer af den del af Tecta Invests nye ejendom.

En aktiehandel

Ejendomshandlen er rent teknisk gennemført ved, at Jens Enggaards investeringsselskab med virkning fra femte juli i år har købt aktierne i Nordjyske Ejendomme A/S, som er ejer af Nordjyskes ejendom på Langagervej.

Tecta Invest er et velkonsolideret selskab.

Overskuddet efter skat var sidste år på 35 millioner kroner, og egenkapitalen var ved årsskiftet på 330 millioner kroner.

Med købet af Nordjyskes domicil råder Tecta Invest nu over ejendomme med en samlet bogført værdi på 850 millioner kroner - primært placeret i Aalborg-området.

Målet er ifølge Jesper Brøndum i løbet af fem år at blive en af Nordjyllands toneangivende erhvervsejendomsudlejere.

Han er fortrøstningsfuld med hensyn til at finde en ny lejer på Langagervej, når Nordjyske flytter ud.

- Med placeringen i den attraktive nye bydel, hvor der i forvejen sker en masse, nær ved universitet, motorvej og med ny plusbus lige uden for døren, er vi overbevist om, at mange virksomheder vil finde den samlede pakke attraktiv, siger direktøren.

Parterne oplyser ikke, hvad Tecta Invest har betalt for aktierne i Nordjyske Ejendomme og hvilken værdi, som Nordjyskes ejendom dermed er blevet ansat til i forbindelse med aktiehandlen.

I 2019 lød den offentlige vurdering af ejendommen på 98 millioner kroner.