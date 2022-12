Stor fiskekoncern opkøber endnu en nordjysk virksomhed

NORDJYLLAND:Endnu en fiskeindustri i Hanstholm er blevet opkøbt af den ekspansive koncern Lerøy Seafood Denmark. Det drejer sig om Mondo Mar Marine Foods ApS, der overtages af Lerøy Seafood Denmark med virkning fra 1. juli i år.

Handelen faldt først på plads kort før jul, oplyser koncerndirektør Morten Nielsen. Om den aftalte overtagelsesdato siger han:

- Det var en del af forhandlingerne. Det var det, der var mest naturligt for os.

Begge de sælgende aktionærer i Mondo Mar Marine Foods, henholdsvis Per Andersen og Rasmus Grønlund, fortsætter i direktionen i selskabet efter overtagelsen. Selskabet forsætter sin nuværende drift i samme salgs- og produktionsfaciliteter.

Lerøy Seafood Denmark fremhæver i en pressemeddelelse, at Lerøy Seafood Denmark og Mondo Mar Marine Foods er blandt de ledende aktører indenfor handel og bearbejdning af fisk i såvel Danmark som internationalt. Begge opfylder alle nyeste krav indenfor handel, fersk/frys, produktion, miljø, certificering med mere.

Mondo Mar Marine Foods markeder er primært Frankrig og Italien, hvilket fint supplerer Lerøy Seafood Denmarks markeder.

Mondo Mar Marine Foods ApS, Hanstholm, er ikke længere lokalt ejet. Arkivfoto: Bo Lehm

Lerøy Seafood Denmarks målsætning er at vokse ved både organisk vækst og vækst via opkøb. Mondo Mar Marine Foods passer ind i organisationen i Danmark, og vil kunne bidrage betydeligt med at trække flere synergier ud af værdikæden i Lerøys Seafoods Group. Dette skal ske i samarbejde med de øvrige datterselskaber i Danmark og Europa i Lerøy Seafood Group koncernen, fremgår det af pressemeddelelsen.

Den norske koncern Lerøy Seafood Group har fabrikker i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Frankrig, Holland, Portugal, Spanien, Italien, Storbritannien og Tyrkiet.

Koncernen ejer hovedparten af aktierne i datterselskabet Lerøy Seafood Denmark A/S, men koncerndirektør Morten Nielsen, Frederikshavn, har en ejerandel på mellem 10 og 15 procent.

Lerøy Seafood Denmark er nu moderselskab for otte virksomheder, herunder engrosfirmaet Johnsen Fisk på Fisketorvet i København, Lerøy Schlie A/S i Hirtshals, Scan Fish i Hanstholm, Thorfisk A/S i Hanstholm, P. Taabbel & Co., Hanstholm, og nu også Hanstholm-virksomheden Mondo Mar Marine Foods. Firmaerne er 100 procent ejet af Lerøy Seafood Denmark A/S.

Med købet af Mondo Mar Marine Foods har Lerøy Seafood Denmark nu omkring 450 ansatte og en samlet omsætning på mellem 1,7 og 1,8 milliarder kroner i 2023.