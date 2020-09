Stor konkursramt nordjysk virksomhed genopstår

FREDERIKSHAVN:Varmepumpeleverandøren Victor DST, der i fredags blev erklæret konkurs ved Skifteretten i Hjørring, genopstår.

- Vi er på benene igen, siger direktør Ole Nygaard for det konkursramte Victor DST, men også for det nye selskab Victor Energi- og Køleteknik.

I første omgang bliver der plads til 90 af de ansatte fra det tidligere Victor DST, men Ole Nygaard håber, at han på sigt kan få plads til de sidste 15, skriver Kanal Frederikshavn.

I følge mediet nåede Ole Nygaard at lave en aftale med kurator om køb af konkursboet fem minutter i konkurstid.

Det vigtigste forretningsområde for Victor DST var varmepumper til fjernvarmesektoren, og det vil det fortsætte med at være i det nye set-up.

- Virksomheden fortsætter i en lidt slankere udgave. Vi går fortsat benhårdt efter at levere Danmarks største og bedste varmepumper. Der er et meget stort marked, hvor Victor Energi- og Køleteknik A/S med en kapitalstærk partner vil have den bedste forudsætning for at få succes, siger Ole Nygaard.

Victor Energi- og Køleteknik vil nu genoptage arbejdet med at etablere store varmepumpeanlæg hos blandt andet Frederikshavn Forsyning, Svendborg Fjernvarme og Farum Fjernvarme.