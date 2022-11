Et af Nordjyllands dyreste landbrug er til salg

HOBRO:Henrik Nielsen er tredje generation på gården, der ligger lidt udenfor Hobro. Han har i noget tid gået med salgstanker for sin kvægbedrift, hvor han har 200 økologiske malkekøer.

Han har to ansatte. På gården er der automatiske anlæg til fodring og malkning.

Lige nu er det godt at være mælkeproducent. Priserne er høje, og Henrik Nielsen har i flere år haft gode indtægter. Så nu skal det være.

- Det er gode tider at sælge i, og så vil jeg gerne have gården til at bestå som selvstændig enhed, så jeg håber, jeg kan finde en, der vil køre det videre, siger Henrik Nielsen, der er 59 år.

200 øko-køer

På gården er der 200 malkekøer. Henrik Nielsen omlagde til økologi i 2017. Privatfoto

Bedriften består af flere gårde og 200 malkekøer, knap 200 kvier samt 300 hektar jord, som ligger cirka 10 kilometer vest for Hobro.

På hovedgården står malkekøerne. To kilometer derfra står kvierne. Der medfølger også en tredje ejendom, som er staldløs.

Det er EDC, der står for salget.

Sælger mens han kan

Henrik Nielsen har drevet landbrug i cirka 30 år og synes, at tiden er inde til at give ansvaret videre til en yngre generation.

Det er såmænd ikke fordi, at han er træt af at være landmand, understreger han. Han tænker bare, at nu har han lyst til at prøve noget andet.

- Det bliver sværere og sværere at følge med, men det er ikke så meget derfor. Jeg tænker, at jeg ved ikke, hvordan verden ser ud om 5-10 år, så jeg kan lige så godt sælge nu, hvor muligheden er der, siger Henrik Nielsen.

Blandt de dyreste

Salgsprisen er sat til 65 millioner kroner. Hvis ikke det lykkes at komme af med bedriften, driver Henrik Nielsen bare gården videre, oplyser han.

Såfremt landbruget bliver solgt til den ønskede pris, bliver det et af de dyreste, der er solgt i Nordjylland i år.

Den hidtil dyreste gård, der er solgt i år i Nordjylland, var i marts, hvor svineproducent Ulrik Lunden fra Asaa solgte for 84 millioner kroner (inklusiv løsøre).