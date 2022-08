Stor nordjysk bilforhandler droppet

NORDJYLLAND:For første gang i flere år afbryder Danske Banks leasingselskab, Nordania Leasing, samarbejdet med en af sine billeverandører.

Og der er tale om en nordjysk af slagsen. Det skriver erhvervsmediet Finans.

Samtidig med at Nordania har bortvist en medarbejder for uretmæssigt at have taget imod blandt andet pengegaver fra leverandører, er samarbejdet med den nordjyske bilforhandler Uggerhøj ophørt.

Direktør og medejer Sten Uggerhøj afviser imidlertid, at bruddet skyldes sagen om den bortviste medarbejder.

- Nordania har ændret strategi, så de skal have færre samarbejdspartnere. Det har så gjort, at vi ikke skal være primærleverandør til dem. Verden går jo i en retning, hvor vi alle sammen søger færre leverandører for at effektivisere tingene, siger Sten Uggerhøj til Finans.

Han bekræfter, at Uggerhøj har samarbejdet med Nordania og dermed også den medarbejder, som er blevet bortvist for at have modtaget ydelser fra leverandører. Men Sten Uggerhøj fastholder, at Uggerhøj er blevet droppet som leverandører af strategiske årsager – intet andet.

Sten Uggerhøj, direktør og medejer af Uggerhøj, en af landets største bilforhandlere med afdelinger i flere nordjyske byer.

Har allerede fået konsekvenser

Sagen om urent trav i Nordania har allerede fået konsekvenser i to af Nordanias andre leverandører, Autohuset Vestergaard og VIA Biler, hvor en direktør er henholdsvis blevet bortvist og selv gået af.

Nordania, der er ejet af Danske Bank, er Danmarks suverænt største leasingselskab. Direktør Claus Sørup Rasmussen har ingen kommentarer til ophøret af samarbejdet med nordjyske Uggerhøj, skriver Finans.

Uggerhøj er en af landets største bilforhandlere med afdelinger i både Frederikshavn, Hjørring, Brønderslev, Aalborg, Aarhus, Herning, Horsens og Silkeborg. Virksomheden forhandler en række store bilmærker og er ejet af stifter Knud Uggerhøjs søn, Sten Uggerhøj.

Holdingselskabet bag Uggerhøj, som også investerer i ejendomme og ejer lastvognsfirmaet MAN Nordjylland, kom ud af seneste regnskabsår med et overskud på 23,5 millioner kroner efter skat.

Selskabet beskæftiger næsten 300 ansatte.