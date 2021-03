Stor nordjysk grossist indgår aftale for tocifret millionbeløb

Den danske eksport- og grossistkoncern Arctic Import har tegnet en stor leverandørkontrakt med Hørkram Foodservice om leverancer til Grønland, Island, Færøerne og Svalbard.

Det nordatlantiske engrosmarked får dermed adgang til Hørkrams mere end 30.000 varenumre ud over det nuværende Arctic-sortiment med bestilling direkte fra lagre i Grønland og Danmark, oplyser Arctic Food i en pressemeddelelse.

Arctic Import har hovedkontor i Aalborg og er i forvejen en af de største grossister i Nordatlanten. Aftalen har på årsplan en værdi på "et stort tocifret millionbeløb", oplyser virksomheden.

- Hos Arctic Import har vi været på en vækstrejse de seneste år, og vi står i dag som en af markedslederne på det nordatlantiske marked. En del af succesen skyldes, at vi nu er en ren engrosvirksomhed, og her er det et naturligt næste skridt for os at teame op med en af de førende danske foodserviceleverandører, siger salgsdirektør Henrik Kronborg fra Arctic Import.

Voldsom fremgang

Den nye strategi har betydet, at Arctic Import har vendt tidligere års negative resultater til det, koncernen kalder en "markant og robust fremgang":

- På trods af pandemien, der naturligvis også påvirker vores markeder, er vi lykkedes med at opnå et solidt resultat i 2020 og dermed en voldsom fremgang sammenlignet med de seneste år, oplyser Henrik Kronborg.

2020-regnskabet er endnu ikke offentliggjort. I 2019 havde Arctic Group et underskud på godt 10 millioner kroner.

Inden for foodservice i det nordatlantiske område har koncernens Arctic Import-afdeling på kundelisten alt fra hoteller, restauranter, grillbarer og kantiner til rederier med behov for skibsproviantering. Virksomheden har kontorer og lagre i Nuuk i Grønland og Tórshavn på Færøerne, hvorfra kunder på Grønland, Island, Færøerne og Svalbard serviceres.

Den nye aftale mellem Arctic Import og Hørkram træder i kraft i løbet af andet kvartal.