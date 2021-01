Stor ordre til HMK Bilcon

GISTRUP:Efter et på mange måder udfordrende 2020 har HMK Bilcon fået en stor ordre fra DLG-koncernen om udvikling og levering af nogle af de mest moderne og lette korn- og fodervogntog til Danmarks største landbrugsselskab. Det oplyser HMK Bilcon i en pressemeddelelse.

Den nye konstruktion er flere hundrede kilo lettere end de eksisterende løsninger DLG bruger i dag, hvilket giver en større nyttelast, og den er dermed optimeret til denne type kørsel i Danmark.

HMK Bilcon vandt ordren, fordi de efter landbrugsselskabets vurdering tilbød den mest optimale totalløsning, hvori blandt andet kvalitet og leveringssikkerhed har vægtet højt. HMK Bilcon er en af de eneste opbygger-virksomheder i Europa med en ISO 14001 miljøcertificering.

Ordren markerer en ny milepæl for HMK Bilcon A/S, som via løbende forbedringer siden 2017 generelt lykkes med at introducere nye produkter, optimere og udjævne produktionen, overholde leveringsdatoer og sikre en stabil økonomi. Bag det nye selskab står en solid ejerkreds, som har investeret tungt i nyt udstyr og nye produkter, og man har derfor et solidt grundlag for en fortsat bedre drift af virksomheden.

- Der er arbejdet hårdt på at få tingene til at lykkes i det nye selskab, og denne seneste ordre er endnu et bevis på, at det hårde arbejde betaler sig. Vi ser frem til et godt og forhåbentlig langvarigt samarbejde med DLG, udtaler adm. direktør i HMK Bilcon, Peter Jensby i pressemeddelelsen.