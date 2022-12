Stor ordre til Vendsyssel-virksomhed: Skal sikre koncern mod brand og eksplosioner

HJØRRING: Den schweiziske koncern Gurit, der fremstiller avancerede kompositløsninger til vindenergi, marine og flere industrier, investerer et millionbeløb i nye brandsikringssystemer fra den danske brandsikringsspecialist Safevent med seks ansatte og adresse i Hjørring.

Det oplyser parterne i en pressemeddelelse.

Gurit vil brandsikre produktionen på otte fabrikker rundt om i verden, og Safevent har landet en ordre på 2,3 mio. kroner på gnist- og røgdetekteringssystemer samt såkaldte kontraklapper, der isolerer bearbejdningsprocesser i tilfælde af brand.

Investeringen er et led i Gurits safety-first politik, hvor især bearbejdningsmaskinerne udgør en risiko for gnist- og røgdannelse, som i værste tilfælde kan udvikle sig til en eksplosion.

- Vi har en del bearbejdningsmaskiner, hvor der kan opstå gnister på grund af friktion og forhøjede temperaturer. Det samme kan ske, hvis der gemmer sig sten eller lignende i de materialer, vi bearbejder. Derfor er det vigtigt, at vi effektivt opsporer gnister og røgdannelse og derved minimerer risikoen for brand, der kan være bekostelig for både os og vores kunder, siger Henrik Bjørn Andersen, der er Head of Facility & Equipment hos Gurit.

Flere søger rådgivning

Stifter og administrerende direktør i Safevent, René Hvidkær Jørgensen, siger i forbindelse med ordren:

- Fokus på sikkerhed i produktionsanlæg er gradvist forøget gennem de sidste 15 år. Vi oplever, at virksomheder i dag i langt højere grad søger ekstern rådgivning i forhold til brandsikring. Og aftalen med Gurit bekræfter mig i, at de ting, vi gør, er de rigtige, siger René Hvidkær Jørgensen.

Gurit investerer et millionbeløb i brandsikring til produktionen på otte fabrikker rundt om i verden, og det er danske Safevent, der skal løse opgaven. Foto: PR

Safevent Safevent tilbyder løsninger, der eliminerer brand og eksplosionsfare i produktionsanlæg. Herved minimeres skader på anlæg og medarbejdere. Virksomheden startede op som enmandsvirksomhed, men blev et etableret selskab i 2017 i Hjørring. Virksomheden har gennem årene oparbejdet erfaring og et indgående kendskab til løsninger inden for forebyggelse, begrænsning og bekæmpelse af brand og eksplosioner. Safevent håndterer hele processen fra rådgivning over installation til efterfølgende service. Det er rollen som turnkey-leverandør, der karakteriserer Safevent, så løsningerne er optimale for kundernes produktionsanlæg. Virksomheden har seks ansatte VIS MERE

Gurit skal i den kommende tid flytte sin produktion af vingekits fra Ringkøbing til henholdsvis Spanien og Tyrkiet. Her får Safevent til opgave at afmontere det eksisterende brandsikringsudstyr på fabrikken i Danmark og efterfølgende installere udstyret på fabrikkerne i Spanien og Tyrkiet.

Gurit Gurit er en kæmpe koncern med hovedkontor i Zurich, Schweiz, der i 2021 omsatte for 3,5 mia. DKK. Gurit laver avancerede kompositløsninger til vindenergi, marine og mange andre industrier. Gurit har over 700 ansatte fordelt rundt i verden. VIS MERE

Af det seneste regnskab fremgår det i øvrigt, at Safevent for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021 kom ud med et resultat efter skat på godt 1,2 millioner kroner.