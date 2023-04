Stor statslig arbejdsplads lukker i Nordjylland - borgmester vidste ingenting

Opdateret kl. 12.10 med nye oplysninger om tidshorisonten.

En stor statslig arbejdsplads i Hobro lukker, og byen står til at miste op mod 90 arbejdspladser. Det er konsekvensen af, at Kriminalforsorgen i Hobro lukker.

Efter hvad Nordjyske erfarer, arbejder koncernledelsen i Kriminalforsorgen frem mod, at der skal være to områdecentre i Kriminalforsorgen i stedet for, som i dag, fire.

I det spil er Hobro blevet taber. Det er besluttet, at de to nye områder skal placeres i Københavns- og Aarhusområdet. Hvad angår besættelse af stillinger i organisationen, træder ændringerne i kraft 1. maj 2023, men hvornår områdekontoret i Hobro skal fraflyttes, vides ikke.

Hensigten er at styrke områderne og institutionerne med flere hænder og kompetencer. Det fremgår af en information på personale-intranettet i Kriminalforsorgen, som Nordjyske er kommet i besiddelse af.

Nordjyske har kontaktet presseafdelingen i Kriminalforsorgen og spurgt ind til, hvad den nye organisationsstruktur betyder for Hobro. De har lovet os svar senest onsdag i denne uge.

Kriminalforsorgen i Hobro skal lukke. Foto: Henrik Bo

Borgmester i Mariagerfjord Kommune, Mogens Jespersen (V), lod mandag over for Nordjyske forstå, at hverken kunne af- eller bekræfte, at Kriminalforsorgens områdekontor er på vej til at lukke i Hobro.

Han vidste ikke noget om det.

Tirsdag formiddag kunne Nordjyske så fortælle Mogens Jespersen, at medarbejderne i Kriminalforsorgen via intranet 31. marts 2023 fik en orientering om den nye organisationsstruktur.

- Jeg er en lille smule ærgerlig over, at de (Kriminalforsorgen, red.) ikke har orienteret os. De har trods alt været en samarbejdspartner gennem årene.

- Når jeg så er færdig med at ærgre mig over dét, så er det jo også ærgerligt, fordi vi mister arbejdspladser og et aktiv for byen - og for kommunen.

- Men vi ved også godt, at når der først er taget en beslutning i en styrelse i København, så kan vi hoppe og danse alt det, vi vil, det kan ikke ændres, siger Mogens Jespersen.

Hvad er Kriminalforsorgen? Kriminalforsorgen sikrer, at domstolenes domme bliver ført ud i livet.

Kriminalforsorgen er mere end fængsler og arresthuse: De laver kriminalitetsforbyggende arbejde, fører tilsyn med dømte på fri fod og sætter dømte i fodlænke.

De giver dømte tilbud om uddannelse og personlig udvikling, så de ikke falder tilbage til ny kriminalitet.

Kriminalforsorgen har inddelt landet i fire områder med hvert sit områdekontor: Midt- og Nordjylland (Hobro), Hovedstaden, Sjælland og Syddanmark.

Fremover skal der kun være to, et i København og et i Aarhus.

I Hobro er Sine Louise Møller Iversen direktør. Der er en stab på 90 personer.

Områdekontoret i Hobro omfatter Institution Enner Mark, Institution Nørre Snede, Udlændingeinstitution Kærshovedgård, Institution Østjylland, Institution Midt- og Vestjylland, Institution Nordjylland og Vendsyssel. VIS MERE

I Hobro er det den smukke, fredede politistation, Adelgade 75, der siden årsskiftet 2014/2015 har været ramme om Kriminalforsorgens områdekontor.

Frisør Hanne Ræbild driver frisørsalonen Saxofoni lige over for Kriminalforsorgen i Hobro. Hun kalder det et tab, at de flytter. Både fordi, Hobro mister arbejdspladser, og fordi hun frygter, bygningen kommer til at stå som et spøgelseshus - Vi har set, hvordan den stod tom, fra dengang politiet flyttede, til Kriminalforsorgen flyttede ind, og hvordan der voksede mælkebøtter på trappen, siger hun. Foto: Henrik Bo

Da Nordjyske i 2013 fik nys om, at Kriminalforsorgen havde fået kik på Hobro i forbindelse med omfattende strukturændringer, blev det omtalt som "en julegave i form af 70 statslige arbejdspladser".

Der vil fortsat være en arrest i Hobro.