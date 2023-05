Stor uenighed om aflysningen af omstridt blokade: - Vi har planer om at gennemføre

NORDJYLLAND:Det var planlagt, at vognmænd over hele landet mandag ville blokere veje i protest mod den omstridte kilometerafgift.

En demonstration, som styregruppen Vejskatkomiteen stod bag.

Torsdag eftermiddag forlød det, at styregruppen opløste sig selv med øjeblikkelig virkning.

Det sker efter et møde med politiet torsdag, der har fået Vejskatkomiteen til at konstatere, at demonstrationen ikke kan finde sted lovligt.

Det har efterladt vognmændene splittede.

Fortsætter ufortrødent

Vognmand Kim H. Simonsen fra Brovst har overfor TV2 gjort det klart, at han forventer at fuldføre sin del af demonstrationen.

- VI har planer om at gennemføre. Vi har ytringsfrihed i Danmark, og den må vi bruge, siger Kim H. Simonsen.

- Politikerne forstår ikke, at det her bare er en ekstra skat. Politikerne mener, at vi har et valg, men det har vi ikke - vi kan ikke få en grøn lastbil.

Vognmanden er afklaret med, at Vejskatkomiteen er opløst. Men han er utilfreds med årsagen til, at man som udgangspunkt har valgt at aflyse demonstrationen.

- At vi ikke må holde en demonstration, uden at politiet kommer for at opløse os og give os bøder, har ikke noget med ytringsfrihed at gøre. Derfor anmelder jeg min demonstration og gennemfører den.

Han fortæller videre, at han har en større gruppe vognmænd bag sig.

Men han ønsker ikke at oplyse, hvem vognmændene er, før han har klarhed over, hvor mange der fortsat er positivt stemt overfor at demonstrere.

En række andre vognmænd lader dog til at have lagt demonstrationen i graven.

- Det er jo ulovligt

Hos vognmand Jan Lillegaard, der ejer Vognmandsfirmaet Ernst Jacobsen i Ølgod, er meldingen klar.

- Vi skal ikke demonstrere på den måde. Den er dømt ulovlig, og vi deltager ikke i ting, der er ulovlige, siger Jan Lillegaard.

- Vi har valgt at tage et chaufførmøde den dag i stedet for og holde bilerne hjemme. Det kan du godt kalde en slags demonstration.

Han er umiddelbart ikke bekendt med andre vognmandsfirmaer, der vil føre aktionen ud i livet.

- Jeg har ikke hørt om andre, der vil deltage på trods af at demonstrationen er dømt ulovlig.

- Lang tid til mandag

Rene Jensen, der er medejer af SB Transport i Nørresundby, ved endnu ikke, hvordan hans vognmandsforretning forholder sig til udmeldingen.

- Vi ved ingenting endnu. Udmeldingen kom som lidt af en overraskelse, siger han.

På grund af travlhed i vognmandsforretningen har han og ledelsen endnu ikke endegyldigt besluttet, om de skal deltage i den nu aflyste demonstration.

- Jeg skal have fundet ud af, hvordan vi forholder os til udmeldingen. Jeg skal ikke ud at lave dumheder og ulovligheder. Jeg var ude på at gøre noget, som var demokratisk i orden. Det ser ud som om, at vi ikke må, og så kommer jeg selvfølgelig ikke afsted, siger Rene Jensen.

- Der er dog lang tid til mandag, så vi kan nå at skifte mening 1000 gange endnu. Derfor vil jeg ikke endegyldigt melde noget ud.

Den forhadte afgift

Vognmændenes utilfredshed med den nye kilometerafgift skyldes blandt andet, at de mener, den rammer geografisk skævt i Nord- og Vestjylland, der kører flere kilometer for at nå ud til kunderne.

Samtidig bliver afgiften dyr og besværlig at administrere, lyder det fra vognmændene, som peger på, at størstedelen af regningen til slut havner hos kunderne.

Den nye kilometerafgift skal ifølge politikerne være med til at skubbe på den grønne omstilling i transportbranchen.

- Jeg kan ikke læne mig tilbage og se på, mens nogle på Christiansborg finder på sådan noget her. Vi kan ikke få bilerne over på el, fordi infrastrukturen ikke er til det endnu, siger Rene Jensen fra vognmandsfirmaet SB Transport.

- Jeg er bare en del af et stort tandhjul, og jeg synes ikke, at lovforslaget er rimeligt. Lovforslaget har ikke noget med grøn omstilling at gøre - det handler om at få penge i statskassen, og det irriterer mig.

Den nu opløste Vejskatskomiteen bestod af vognmand Jan Lillegaard, Vognmandsfirmaet Ernst Jacobsen, Ølgod, vognmand Poul Jørgensen, HV Transport A/S, Herning, og Vognmand Torben Dyhl Hjorth, Viborg Vognmandsforretning ApS.