Stor virksomhed i opsigtsvækkende handel: - Det er perfekt timing

NORDJYLLAND:Han har et stykke tid gået og haft et godt øje til en mindre - veldrejet og godt kørende - virksomhed, der kunne være et perfekt match mellem den lille og den store.

Lige dét den store stod og manglede for at kunne blive større og blive mere konkurrencedygtig.

Det er stål- og metalbranchen, vi er i. På virksomheden Treco.

Administrerende direktør Lars Vadsholt Jørgensen sidder for bordenden af den store virksomhed i Aalestrup. Her er der ikke færre end 240 ansatte. 120 flere end for blot et par år siden. Og med en forventet omsætning på 400 millioner kroner i det indeværende regnskabsår.

Og nu er virksomheden i vækst igen. Denne gang i et opsigtsvækkende køb.

Treco har nemlig købt stål- og metalvirksomheden Metafix i Hadsund. En virksomhed med 50 ansatte og en årlig omsætning på 40 millioner kroner.

- Vi har længe haft et godt øje til virksomheden, siger Lars Vadsholt Jørgensen.

Treco har nemlig svært ved at følge med efterspørgslen.

Virksomheden fremstiller og udvikler kundespecifikke emner i stål, så som pakkebokse og nøglebokse.

Perfekt timing

Handlen kom altså på et godt tidspunkt.

- Det er perfekt timing, siger Lars Vadsholt Jørgensen om, at begge virksomheder gerne ville handle.

Han peger på, at Metafix er en solid virksomhed.

- Den har en god placering i Hadsund, har dedikerede medarbejdere og en moderne højteknologisk produktion, siger Lars Vadsholt Jørgensen.

Metafix kører videre som selvstændigt selskab.

- Men den får nu noget mere volumen, og vi kan udnytte den kapacitet, der er til overs i produktionen hos Metafix, siger han.

Eneejer i 35 år

På Metafix i Hadsund har Anders Krogh siddet for bordenden som direktør og eneejer i 35 år. Han har opbygget virksomheden til dét, den er i dag.

Anders Krogh har været ejer af Metafix i 35 år. Arkivfoto: Sarah Würtz

Anders Krogh har ikke ønsket direkte at medvirke i et direkte interview, men har dog udtalt i en pressemeddelelse:

- Det er naturligvis lidt vemodigt at skulle sige farvel til en virksomhed, hvor jeg har haft min gang i 35 år. Men jeg kan ikke komme i tanke om en bedre ny ejer end Treco.

- Vi deler værdier og har den samme fagligt funderede indstilling til arbejdet med metal. Det glæder mig meget, at jeg nu har sikret fremtiden for både virksomheden og mine medarbejdere de næste mange år.

De ligner hinanden

De ligner altså hinanden, de to virksomheder.

- Det er en virksomhed, som har en række primære processer, som vi også har i produktionen med laserskæring, standsning af metalplader, kantbukning og svejsning, forklarer Lars Vadsholt Jørgensen.

Treco kan med det samme lægge en relativt stor mængde opgaver over i Metafix, som Treco ellers har været afhængig af underleverandørerer til at udføre.

- Vi kan dermed få adgang til en komplet produktion, der fra dag ét kan bidrage til Trecos fortsatte vækst, siger han.

- Modsat kan vi tilføje Metafix mere volumen og håber også at løfte kunderne med større volumen, siger han.

Virksomheden forventer, at man kan løfte omsætningen i Metafix til mere end det dobbelte sammenlignet med i dag - altså fra 40 millioner kroner til mere end 80 millioner kroner.