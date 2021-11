Konkurs igen: Så meget skylder de kreditorerne

FREDERIKSHAVN:Da selskabet blev rekonstrueret for kun et år siden, blev gælden nulstillet, men nu er den vokset til et anseeligt millionbeløb, som har endt med at tage livet af Victor Energi & Køleteknik, der producerer varmepumper.

Bech-Bruun er kurator på konkursboet. Advokatfirmaet oplyser, at gælden for virksomheden var vokset til 17 millioner kroner. Selskabet havde derfor akut behov for en kapitalindsprøjtning for at kunne overleve. Dette er ikke lykkedes, så derfor har selskabet nu begæret sig selv konkurs ved skifteretten i Hjørring.

- Det er en ganske stor underbalance, man har opbygget på kort tid, siger Rune Richelsen, advokat, Bech-Bruun.

Direktør er tavs

Nordjyske har gentagne gange kontaktet Victor Energi & Køletekniks direktør, Ole Nygaard, for en kommentar. Han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.

Ifølge Kanal Frederikshavn er årsagen til den store gæld store forsinkelser på at få afleveret igangværende opførelse af otte større varmepumpeanlæg. Der har været kvalitetsproblemer på elmotorer og stempel-kompressorer. Varmepumpeanlæggene er alle i drift. De skulle have været afleveret 1. april, men halvdelen er fortsat ikke overtaget af kunderne.

Håber at kunne aflevere anlæggene

Ifølge kurator drejer det sig om måske en-to ugers arbejde, så vil de sidste anlæg kunne afleveres. Derfor er man også i gang med at undersøge, om det ikke er muligt at få dem færdiggjort, så konkursboets kreditorer kan få flest muligt af deres tilgodehavende.

- Vi håber, at boets tilgodehavende ikke ryger op i røg i form af modkrav fra værkerne, men at vi kan få boet kan få arbejdet færdiggjort selv eller kan gå sammen med nogen, der kan færdiggøre arbejdet, så omkostningerne kan holdes inden for resten af entreprise-summerne, siger Rune Richelsen.

Rune Richelsen oplyser, at den største kreditor i konkursboet har et tilgodehavende på over fire millioner i boet.

Ole Nygaard.

Ikke første gang

Senest turen gik til skifteretten Hjørring, var da selskabet hed Victor A/S - dengang var det for at indgive begæring om rekonstruktion. Også dengang var årsagen likviditetsproblemer.

Det var i august 2020, og i september 2021 blev rekonstruktionen til en konkurs. Kort efter lykkedes det dog ledelsen med Ole Nygaard i spidsen at finde penge nok til at købe dele af konkursboet - og Victor Energi & Køleteknik var skabt.

Da Victor DST blev til Victor Energi & Køleteknik, blev ansvaret for den igangværende opførelse af otte større varmepumpeanlæg lagt over i det nye selskab.

Victor Energi & Køleteknik er en noget mindre udgave end det forhenværende Victor DST. Da der blev begæret rekonstruktion i 2020, måtte Ole Nygaard sende 151 ansatte hjem.

I dag drejer det sig om 19 funktionærer og 35 timelønnede medarbejdere.