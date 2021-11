Stor virksomhed konkurs for anden gang på et år

FREDERIKSHAVN:For anden gang på blot et år har ledelsen i en større nordjysk industrivirksomhed måttet kaste håndklædet i ringen.

Det står klart, efter at ledelsen i Victor Energi & Køleteknik, der producerer varmepumper, har været en tur i Skifteretten i Hjørring.

Denne gang for at indgive egen konkursbegæring. Det skriver Kanal Frederikshavn.

Årsagen er likviditetsproblemer.

- Det har ikke været muligt for Victor Energi- & Køleteknik A/S at skaffe den nødvendige likviditet til at fortsætte driften, og derfor er vi desværre nødsaget til at indstille aktiviteterne i selskabet, beklager direktør Ole Nygaard.

Han har ikke yderligere kommentarer, ud over at han er ked af det på de ansattes vegne.

Ole Nygaard.

Ikke første gang

Senest turen gik til Hjørring, var da selskabet hed Victor A/S - dengang var det for at indgive begæring om rekonstruktion. Også dengang var årsagen likviditetsproblemer.

Det var i august 2020, og i september 2021 blev rekonstruktionen til en konkurs. Kort efter lykkedes det dog ledelsen med Ole Nygaard i spidsen at finde penge nok til at købe dele af konkursboet - og Victor Energi & Køleteknik var skabt.

Da Victor DST blev til Victor Energi & Køleteknik, blev ansvaret for den igangværende opførelse af otte større varmepumpeanlæg lagt over i det nye selskab.

De skulle efter planen været afleveret den 1. april i år - men kvalitetsproblemer på elmotorer og stempel-kompressorer har forsinket projekterne og udfordret økonomien i selvsamme projekter.

Alle anlæg er i drift, men fire er endnu ikke overtaget af kunderne endnu.

Victor Energi & Køleteknik er en noget mindre udgave end det forhenværende Victor DST. Da der blev begæret rekonstruktion i 2020, måtte Ole Nygaard sende 151 ansatte hjem.

I dag drejer det sig om 19 funktionærer og 35 timelønnede medarbejdere.