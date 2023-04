Stor virksomhed taber millioner: Direktør påtager sig sin "forbandede pligt"

AALBORG:Ejerne var forbløffede, da deres direktør pludselig sagde op.

Blot fire måneder efter sin ansættelse.

Det var virksomhedens anden direktør indenfor et halvt år, og opsigelsen skabte selvsagt en masse uro.

Samtidig var de to tidligere direktører ikke lykkedes med at få indtægterne og udgifterne til at gå op.

Det står klart, efter virksomheden Nordelektro, der beskæftiger sig med salg, service og installation af elektromekanik og maskinservice, netop har offentliggjort sit seneste regnskab, der sluttede i oktober sidste år.

Arbejdspladsen med omtrent 45 ansatte endte med et underskud på over 2,5 millioner kroner.

Det er med andre ord en stor arbejdsopgave, som den nyslåede administrerende direktør for Nordelektro, Jesper Christiansen, er sat for.

Han ved dog, hvad problemet består i, og hvordan det skal løses. Og det er alarmerende vigtigt.

Jesper Christiansen tiltrådte 1. januar som administrerende direktør for Nordelektro, og det har allerede haft markante konsekvenser. Pressefoto

For med en egenkapital på to millioner kroner er der ikke råd til at begå økonomiske fejl i samme kaliber som sidste år.

En forbandet pligt

Jesper Christiansens tiltrædelse 1. januar har allerede haft markante konsekvenser.

Fire medarbejdere er blevet opsagt, mens en femte planmæssigt er gået på pension.

At gå fra 50 til 45 ansatte er ikke en voldsom reduktion, men det er nok til at sikre, at virksomheden står "rimelig skarpt", forklarer Jesper Christiansen.

- Vi har generelt haft for lidt aktivitet til antallet af vores medarbejdere. Det giver rigtig mange spildtimer, hvor vi ikke har kunnet fakturere en kunde, men vores medarbejdere har stadig fået deres timeløn. Det problem har man som direktør den forbandede pligt at få tilpasset, så pengene ikke fosser ud i bunden, siger Jesper Christiansen.

Foruden opsigelserne har direktøren skåret i en bred vifte af urentable omkostninger.

- Vi har førhen brugt rigtig mange penge med den gode hensigt at vækste. Men når vi ikke tjener penge, har vi ikke råd til den slags, siger Jesper Christiansen.

- Der har været rigtigt mange lavthængende frugter at skære væk, og derfor er jeg meget fast i kødet på, at vi kommer til at tjene penge fremadrettet.

Med en forventning om at tjene penge forudser direktøren, at der i fremtiden igen bliver brug for nye medarbejdere.

Optimismen bunder i en for Nordelektro historisk stor aftale.

Historiske aftaler skaber jobs

De seneste to år har Nordelektro hvert år øget antallet af tekniske anlæg i service med 30 procent.

I slutningen af 2022 landede virksomheden sin hidtil største service-kontrakt i historien, og man har landet endnu en stor aftale, der forventes offentliggjort i nær fremtid.

Alligevel forventer Nordelektro at præstere endnu et underskud i indeværende regnskabsår.

- Da jeg tiltrådte var vi allerede tre måneder inde i regnskabsperioden med et tab på 3-400.000 kroner. Mange af de omkostningsinitiativer, vi har iværksat, har en hale på tre til seks måneder, og derfor får vi først effekten af dem, når vi går ud af det nuværende regnskabsår, siger Jesper Christiansen.

De nye aftaler betyder, at Jesper Christiansen forbereder sig på at skulle ansætte medarbejdere igen.

- Førhen havde vi ansatte, der var klar til at rykke ud, hvis der var nogen, der ringede. Nu gør vi det lidt omvendt. Vi vil se ordrerne, før vi begynder at ansætte folk. På den måde sikrer vi os, at vi ikke har omkostninger, vi ikke kan viderefakturere til vores kunder, siger Jesper Christiansen.

Kort om Nordelektro Historien om Nordelektro går tilbage til 1934

Virksomheden begyndte i en baggård på Strandvejen i Aalborg under navnet Nordjysk Elektro

Virksomheden beskæftigede sig på daværende tidspunkt med salg og reparation af motorer og andre drivaggregater

Navnet Nordelektro opstod i forbindelse med en fusion i 1954

Det nuværende domicil, Østerport 3 i Aalborg, blev opført og taget i brug i 1997

Afdelingen, Fiskerihavnsgade 23 i Frederikshavn, kom til i 2017 Kilde: nordelektro.dk VIS MERE

Nordelektro beskæftiger i dag 45 ansatte og havde sidste år en bruttofortjeneste på knap 21 millioner kroner.