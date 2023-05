Storbonde frygtede, det ville koste 100 mio. kr. Han fik ret

NORDJYLLAND:Det var ikke en nem beslutning, og billig var den bestemt heller ikke.

Det kan der nu sættes to tykke streger under.

I efteråret solgte den danske landbrugsgigant Goodvalley, der har godsejer Anders Bundgaard i ejerkredsen, samtlige sine russiske aktiviteter. Det skete som en reaktion på Putins invasion af Ukraine.

Dengang vurderede Anders Bundgaard, at afviklingen i Rusland ville koste et tab på omkring 100 millioner kroner. Nu viser et nyt regnskab, at han fik ret.

Goodvalley har bogført et tab på 106 millioner kroner fra salget af sine russiske svinefarme.

Følte sig uønsket

De to svinefarme, der ligger i Tambov-regionen i det sydvestlige Rusland, havde en regnskabsmæssig værdi på 480 millioner kroner og blev solgt for 272 millioner kroner.

Det efterlader Goodvalley med et tab på lidt over 200 millioner kroner.

Svinefarmene var imidlertid i drift i de første otte måneder af 2022, hvor de nåede at generere et pænt overskud. Sammen med valutakursgevinster har det afbødet noget af tabet, som ifølge regnskabet lander på 106 millioner kroner.

Godsejer Anders Bundgaard har tidligere udtalt til Nordjyske, at Goodvalley følte sig uønsket i Rusland.

- I bestyrelsen var vi enige om, at vi skulle trække os ud. Vi skal ikke være i et land med en, der vil føre krig mod nabolandet, sagde Anders Bundgaard tilbage i maj sidste år og spåede, at en af naboerne måske ville komme med et bud på de to topmoderne svinefarme.

Lokal køber

Køberen blev den russiske landbrugsvirksomhed Agri-Villion, som 12. september købte de to svinefarme.

Agro-Villion har ejendomme og jord, der grænser op til de solgte svinefarme.

Goodvalley driver fortsat landbrug i Polen og Ukraine. Her er selskabet blandt de største landbrugsselskaber med i alt 33.500 hektar landbrugsjord fordelt på 35 bedrifter, et slagteri og ni biogasanlæg.

Seneste regnskab viste en samlet omsætning på 1,6 milliarder kroner og et resultat før skat på 26 millioner kroner.

Når der kunne tjenes penge på trods af den svinedyre nedlukning i Rusland, skyldtes det rekordhøst i både Polen og Ukraine og høje svinepriser.

Anders Bundgaard, der er en af Nordjyllands største og mest velhavende landmænd, ejer mellem 20 og 30 procent af Goodvalley A/S og er medlem af selskabets bestyrelse.