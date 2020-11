Store firmaer sender ansatte ind og ud af corona-lukkede nordjyske kommuner

NORDJYLLAND:Da myndighederne iværksatte nedlukning af syv kommuner i Nordjylland, var det for at beskytte folkesundheden og undgå spredning af den muterede corona-virus fra mink til mennesker.

Men en række byggevirksomheder, heriblandt nogle af landets største entreprenører, sender fortsat deres håndværkere ind og ud af de lukkede kommuner i strid med myndighedernes opfordring.

Det skriver Fagbladet 3F.

Det drejer sig blandt andet om virksomhederne Aarsleff, Züblin, Gunnar Nielsen og HMC Byg & Anlæg.

3F's lokalafdelinger har modtaget mange henvendelser om virksomheder, der ikke retter sig efter myndighedernes anbefaling, men medarbejderne vil ikke stå frem af frygt for at blive fyret.

Fra "rød zone" til København

Blandt arbejdsgiverne er der forskellige årsager til, at man har valgt at bede sine folk om at krydse de lukkede kommunegrænser og dermed overtræde de gældende corona-anbefalinger.

- Vi har sendt 35-40 mand fra den røde zone i Nordjylland til København, hvor de arbejder på forskellige byggepladser. Det har vi gjort for at kunne efterleve presset fra vores kunder og undgå dagsbøder på vores byggesager, siger direktør Henrik Christensen, HMC Byg & Anlæg A/S i Løgstør i nedlukkede Vesthimmerlands Kommune.