Store planer: Nyt anlæg skal hjælpe Aalborg Portland med kendt problem

AALBORG:Inden 2030 skal der lagres CO2 i Østhavnen fra Aalborg Portland.

Det er i hvert fald planen ifølge en ny hensigtserklæring, der er underskrevet af cementproducenten Aalborg Portland og Fidelis New Energy.

Fidelis New Energy annoncerede i maj planerne om at etablere et anlæg til CO2-lagring kaldet Norne Carbon Storage Hub, også kendt i kortere form som Norne.

Anlægget bliver ifølge firmaet bag Danmarks første storskalaanlæg til håndtering af indfanget CO2.

Planen er, at der skal etableres en direkte rørledning fra Aalborg Portland til Norne-anlægget, så CO2 fra cementproduktionen kan lagres.

- CO2-fangst spiller en central rolle i Aalborg Portlands omstillingsproces, hvor vi har et mål om at fange minimum 400.000 tons CO2 om året i 2030, men vi sigter også endnu højere. Fidelis' anlæg skal efter planen etableres få kilometer fra Aalborg Portland, og derfor giver denne hensigtserklæring rigtig god mening, siger Michael Lundgaard Thomsen, CCO i Aalborg Portland, i pressemeddelelsen.

Skal modtage fra flere

Norne-anlægget forventes at modtage op mod fire millioner tons drivhusgasser fra 2026 med mulighed for at fordoble kapaciteten i fremtiden.

- Dette samarbejde med Aalborg Portland er en vigtig milepæl for reduktionen af drivhusgasser i Danmark, og vi ser frem til at arbejde sammen med Aalborg Portland, når de tager yderligere skridt mod cementproduktion med lavere CO2-aftryk, siger medstifter, præsident og CCO hos Fidelis, Bengt Jarlsjo, i pressemeddelelsen.

Ud over hensigtserklæringen med Aalborg Portland forventer Fidelis og Aalborg Havn, at der årligt vil ankomme op mod 200 skibe med CO2 fra ind- og udland til lagringsanlægget.