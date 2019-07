Storfisker er i gang med at sælge ud: Gitte Henning på færøske hænder

SKAGEN: Storfiskeren Henning Kjeldsen fra Skagen har langtidsudlejet sit fartøj S349 Gitte Henning til det færøske selskab Varðin. Det skriver fiskerforum.dk

Henning Kjeldsen ønsker ikke over for fiskerforum.dk at uddybe i detaljer, hvorfor han nu udlejer sit skib, men siger til hjemmesiden at, ”det er med sorg i sinde, at jeg har måttet tage denne tunge beslutning at leje skibet ud, man vil tilsyneladende ikke folk med ambitioner i fiskeriet, hvor det tilsyneladende er slet at gøre det godt”.

Henning Kjeldsen lægger ikke skjul på, at hele kvotekonge-polemikken er en væsentlig del af årsagen. Han fortæller desuden, at den helt nye kutter L349 Birgitte, som blev døbt for ganske få uger siden også er solgt.

Henning Kjeldsen håber nu at den nye erhvervsminister, Simon Kollerup, som lovet i valgkampen vil hjælper unge ind i fiskeriet.

”Men alle kan blive trætte, og den hetz, anført af selvsamme Simon Kollerup, som er blevet ført mod mig og min familie, har nu overmandet os, og vi sælger ud”, siger Henning Kjeldsen til fiskerforum.dk, hvor han også fortæller, at næste skridt bliver, at han realiserer de kvoter, han gennem årene har købt op. jl