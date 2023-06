Storfisker har købt kendt badehotel - sammen med sin forlovede

SKAGEN:Han er kendt som storfisker, og han står også bag motormuseet "Maskinrummet" i Skagen. Men nu har Henning Kjeldsen tilsyneladende også begivet sig ind på en helt ny erhvervsmæssig bane.

Henning Kjeldsen har nemlig - sammen med sin forlovede Anita Christensen - købt det kendte Hotel Plesner i Skagen. Det skriver Skagens Avis.

I forbindelse med overtagelsen af det kendte badehotel skal der ifølge Skagens Avis ske forskellige nye ting på stedet. I øjeblikket er der ved at blive bygget en ny terrasse ud mod Skråvej - og desuden åbner der en decideret restaurant på det hyggelige hotel. Hidtil har der primært været morgenmadsservering på hotellet - samt servering til selskabsarrangementer.

Den nye restaurant skal efter planen være klar, når årets udgave af Skagen Festival afholdes om knap et par uger.

Med i købet følger også en bygning, der tidligere husede en tandlægeklinik. Her er det ifølge Skagens Avis planen, at der skal indrettes 11 nye hotelværelser.

Nordjyske har ikke haft held til at få Henning Kjeldsen til at fortælle mere om planerne.

Hotel Plesner har sit navn efter arkitekten Ulrik Plesner, der tegnede det i 1907.

Anita Christensen og Henning Kjeldsen har købt Hotel Plesner af forretningsmanden Humberto Orsini.

Humberto Orsini er mest kendt for at drive Gilleleje Badehotel, men han har også været involveret i en række andre hotelprojekter. Særligt har han været glad for at drive badehoteller.

Nordjyske ville gerne spørge ham til baggrunden for salget af hotellet i Skagen. Men foreløbig er Humberto Orsini ikke vendt tilbage på Nordjyske's henvendelse.