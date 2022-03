Storslagteri i nyt stormvejr

THISTED:Danmarks næststørste slagterikoncern, Tican, med bl.a. produktion i Thisted, er nu i åben konflikt med størstedelen af sine leverandører i en sag om påstået underbetaling for millioner af kroner.

Tidligere i år kunne Nordjyske fortælle om en gruppe landmænd, der ville sagsøge Tican for at have betalt for lidt for grisene i hele 2021.

Nu følger Andelsselskabet Dangris, som årligt leverer 1,5 millioner grise til Tican, trop. Det skriver erhvervsmediet Finans.

- Vi har de seneste måneder været i dialog med Tican, men det er ikke lykkedes at nå til enighed. Derfor tager vi dette skridt. Det står tydeligt i vores kontrakter, at Tican skal betale markedsprisen for vores grise, men det afviser selskabet at gøre, siger Søren Overgaard, bestyrelsesformand i Dangris, til Finans.

Landbrugsavisen erfarede søgsmålet for nogle uger siden, men først nu vil Dangris bekræfte det.

Millioner på spil

Stridens kerne bunder i, hvor meget Tican er forpligtet til at betale de flere hundrede landmænd, som leverer grise til slagtning.

Gennem årene har Tican fulgt markedslederen Danish Crowns afregningspriser. Derfor sendte det chokbølger gennem leverandør-netværket, da Tican i december meddelte, at afregningsprisen for 2021 ville ligge 25 øre pr. kilo under Danish Crowns betaling.

Tican-slagteriet i Thisted. Arkivfoto: Peter Mørk

Brancheforeningen Danske Svineproducenter vurderer, at de 600-700 landmænd, der leverer til Tican, taber i alt cirka 100 millioner kroner på Ticans udmelding.

Foreningen mener, at Ticans udmelding er et klart kontraktbrud og vil føre retssag mod slagterikoncernen. Det samme vil altså nu Dangris, som ifølge Finans har besluttet at rejse en voldgiftssag mod Tican.

Dangris holder til i Thisted og består af cirka 170 andelshavere.

Afviser kritikken

Ticans administrerende direktør, Niels Jørgen Villesen, vil over for Finans ikke kommentere det faktum, at slagterikoncernen nu er i konflikt med 85 procent af sine leverandører.

Over for Nordjyske har Tican-direktøren tidligere afvist, at selskabet nogensinde har lovet at følge Danish Crowns afregningspriser. Og han ville heller ikke love at gøre det fremover:

- Nej, det vil vi såmænd ikke. Det har vi heller ikke gjort tidligere, selv om det kan se sådan ud, men det har vi ikke nogen intentioner om, sagde Niels Jørgen Villesen tilbage i januar til Nordjyske.

Niels Jørgen Villesen, adm. direktør, Tican. Foto: Bo Lehm

En del af Ticans leverandører har allerede valgt at opsige deres kontrakter med Tican for i stedet at levere grise til blandt andet Danish Crown.

Fordi Danish Crowns slagterier kører på fuld blus, er der imidlertid ventelister, hvorfor en del Tican-leverandører, uagtet hvor utilfredse de måtte være, er tvunget til fortsat at levere slagtesvin til Tican.

Landmændene bliver løbende afregnet for de grise, de leverer til Tican. Én gang om året modtager de en ekstra betaling i form af den såkaldte afregningspris, der betales bagud per kilo svinekød, der er leveret det forgangne år.

Det er den afregningspris, som er omdrejningspunktet i konflikten.

Tican er ejet af den tyske slagterikoncern Tönnies, som ultimativt stod bag beslutningen om at lægge afregningsprisen under Danish Crowns.