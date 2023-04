Stort navn trækker sig fra Fårups ejerkreds

FÅRUP:77-årige Henrik Schnack har det meste af sit liv været en uadskillelig del af Fårup Sommerland. Nu trækker han sig fra ledelsen af det selskab, der ejer Fårup Sommerland - Fårup Holding A/S.

Selskabet er ejet af Henrik Schnacks to sønner, Jakob Vig Schnack og Martin Norrbom Sams.

De overtog ejerskabet i 2019 fra deres far.

Henrik Schnack er fortsat medlem af bestyrelsen for Fårup Holding. Jakob Vig Schnack er ny bestyrelsesformand for selskabet. Han understreger, at ændringen ingen praktisk betydning får. Det er en ren formalitet. Fårup vil fortsat blive videreført med de samme værdier som hidtil.

Henrik Schnack og hans to sønner sidder også i bestyrelsen for Fårup Sommerland.

Med siden starten

Henrik Schnack er umulig at komme udenom, når man taler om Fårup Sommerland. Han har været med siden parken åbnede tilbage i 1975.

Fårup Sommerland blev etableret af Søren Kragelunds far, Anders Kragelund samt Henrik Schnacks mor, Kamma Schnack.

Henrik Schnack kørte længe parløb med Søren Kragelund, der både var ejer og direktør for Fårup Sommerland. I 2016 købte han Søren Kragelunds ejerandel. Henrik Schnack havde således en ejerandel på 100 procent frem til, at han i 2019 solgte til sine sønner.

Vildere og højere

Fårup Sommerland har i årenes løb udviklet sig til at blive en international anerkendt forlystelsespark og en af Danmarks mest besøgte turistattraktioner. Parken fylder cirka 90 hektar og blev i 2022 besøgt af næsten 800,000 gæster.

En af parkens nyeste forlystelser er "Saven". Den skiller sig ud ved at være parkens højeste forlystelse. Den er 24 meter høj. Tidligere begrænsede lokalplanen forlystelserne til at være højest 20 meter høje. Nu kan de blive op mod 40 meter høje.

De muligheder vil det familiejede firma benytte sig af. Udviklingen i branchen går mod, at tingene skal være vildere og højere, men det må ikke blive for enhver pris.

- Vi er nødt til at gøre det på en måde, der er tro mod vores park, så vi bevarer de hyggelige og rolige hjørner. Det tror jeg er meget, meget vigtigt, har Henrik Schnack tidligere udtalt til Nordjyske.