Stort nordjysk byggefirma reddet i sidste øjeblik: - Vi har fundet en løsning

SÆBY:Direktøren havde pistolen for panden og 14 dage til at finde en løsning. Ellers ville hans prisvindende virksomhed gå konkurs.

Nu er der fundet en løsning, som sikrer, at den nordjyske byggevirksomhed Cantona System A/S kan fortsætte driften.

Virksomheden blev begæret konkurs 9. juli 2021, da en tocifret milliongæld til Vækstfonden ikke kunne bæres videre. Nu er det lykkes at lave en aftale, der sikrer virksomheden fremover.

- Vi har fundet en løsning med dem nu. Længere er den faktisk ikke - det er det, det handler om, siger direktør og medejer Morten Stausgaard.

Cantona blev stiftet tilbage i 2014 og har siden været inde i en eksplosiv vækst. Virksomheden blev i 2020 kåret som årets iværksættervirksomhed i Frederikshavn Kommune og havde på daværende tidspunkt 40 ansatte.

Så ramte coronakrisen.

Under den lokale nedlukning af Nordjylland måtte samtlige af de byggepladser, som Cantona havde aktiviteter på, lukke ned, da flere transportører og montører ikke ville køre til Nordjylland.

Samtidigt var det ikke muligt for udenlandske investorer at komme til Nordjylland og godkende færdige produktmodeller.

Om Cantona Cantona har gjort sig i bæredygtige råhuse og facader til det nordiske marked. Materialerne er uorganiske og dermed sikret mod råd og svamp. Desuden er elementerne tyndere og dermed pladsbesparende. Det giver i omegnen af 10 procent ekstra kvadratmeter i bygningerne og byggesystemet er samtidig meget CO2-neutralt. For tre år siden samlede man alt på samme adresse i Sæby og investerede i ny bygning, produktionsudstyr og biler. VIS MERE

Alt i alt forsvandt både de igangværende og kommende ordrer. Kunderne fandt alternative leverandører.

- Alting smuldrede mellem fingrene på os efter nedlukningen, lød det dengang fra Morten Stausgaard.

Nu får Cantona lov til at fortsætte driften under et nyt selskab med samme ejerkreds og samme navn. Men det bliver ikke uden store forandringer.

Fremadrettet vil Cantona ikke satse på nøglefærdige huse til private.

Morten Stausgaard fik i 2020 Årets Iværksætterpris af Frederikshavn Erhvervsråd for sit arbejde med Cantona. Foto: Kim Dahl Hansen

- Det har været en stor spiller i det her med hensyn til de store prisstigninger, som vi ikke kan se os selv i. Vi vil gøre det, vi er bedst til. Det er bæredygtige råhuse og facadebeklædninger og deslige, siger Morten Stausgaard.

Nøglefærdige huse kræver stor kapitalbinding, hvilket er risikofyldt for en vækstvirksomhed, især i tider med store prisstigninger på byggematerialer.

Derfor vil Cantona nu udelukkende sælge engros til byggefirmaer og entreprenører. Virksomheden vil også fokusere på sit salg af facadebeklædning.

En stor del af de tidligere medarbejdere følger med over i det nye selskab. Både direktøren og den anden medejer - bestyrelsesformand Lars Jørgensen - har måtte skyde kapital ind i virksomheden, uden at ville oplyse præcist hvor meget.