Stort nordjysk byggefirma solgt

STØVRING:Et nordjysk byggefirma med 25 ansatte og solid millionindtjening skifter hænder.

Støvring-virksomheden Komproment, der leverer bæredygtige facader og tagsten, er blevet solgt til den østrigske teglkoncern Wienerberger. Det oplyser parterne i en pressemeddelelse.

Dermed indkasserer de tre hidtidige ejere, Kim Kristensen, Jan Kristensen og Niels Heidtmann, et ukendt millionbeløb.

- Vi har gjort, hvad vi kunne for at føre virksomhedens vækstplan ud i livet, og nu har vi brug for hjælp til at transformere Komproment, udtaler nuværende salgsdirektør Kim Kristensen.

Rekordomsætning

Wienerberger, der herhjemme er bedst kendt under navnet Egernsund Wienerberger, er verdens største teglproducent med fire fabrikker og næsten 300 ansatte.

Hvor meget østrigerne har betalt for Komproment, er som sædvanligt i denne slags handler hemmeligt. Men de overtager en velkørende virksomhed.

Sidste år voksede omsætningen i Komproment til 120 millioner kroner, og virksomheden har flere år i træk genereret pæne millionoverskud, hvoraf en tiendedel hvert år udbetales i kontanter til medarbejderne.

Men ifølge Kim Kristensen var det tid til at tage Komproment til nye højder – med fokus på eksport til Norden og Europa.

- Vi er sikre på, at Egernsund Wienerberger og koncernen bag kan tilføre de muskler, vi har brug for, siger han.

Salgsdirektør Kim Kristensen. Arkivfoto: Martin Damgård.

- Købt en veldreven virksomhed

Komproment har cirka 25 ansatte og har leveret byggematerialer til en række kendte projekter – heriblandt Kornets Hus i Hjørring. Det gælder blandt andet facade- og tagløsninger i skærmtegl, beton og skifer.

Virksomheden blev stiftet i 1999 i Svenstrup, men flyttede for nyligt til Støvring tæt ved E45-motorvejen. Og nu kommer den altså på østrigsk ejerskab.

- Vi har købt en meget veldreven virksomhed med kompetente medarbejdere og en meget høj teknisk ekspertise, udtaler Henrik Dietrichsen, Regional Managing Director Nordics hos Egernsund Wienerberger.

De tidligere ejere af Komproment fortsætter alle i firmaet.