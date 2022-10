Velhavende erhvervsmand tjener millioner på nordjysk gods

SINDAL:En af Nordjyllands helt store landbrugsbedrifter fortsætter med at være en indbringende forretning for en velhavende pensioneret erhvervsmand.

Baggesvogn Gods, hvis historie går helt tilbage til 1400-tallet, har stor succes med planteavl og kunne i seneste regnskabsår – for andet år i træk – notere et overskud efter skat på lige over 3 millioner kroner.

Det viser et nyt regnskab.

Godset, der ligger mellem Astrup og Bindslev, har over det seneste årti konsekvent kørt med sorte tal på bundlinjen. Det samlede overskud i den periode løber op i 23 millioner kroner.

Den daglige drift står direktør Ole Ørts Møgelmose for, mens hovedejeren er den 86-årige forretningsmand Ole T. Krogsgaard.

Han er muligvis ukendt i den brede offentlighed, men i dansk erhvervsliv er hans navn velkendt. Også hans kælenavn: ”Virksomhedsdoktoren.”

Han ryddede op i store selskaber

Ole T. Krogsgaard var gennem årtier et af landets mest benyttede bestyrelsesmedlemmer og har haft en stribe poster som formand i både danske og internationale virksomheder.

Under betegnelsen ”virksomhedsdoktoren” har han været med til at rydde op i flere kriseramte virksomheder, deriblandt Nordisk Fjer og Klaus Riskærs selskab Accumulator Invest.

Erhvervsmanden Ole T. Krogsgaard. Arkivfoto: Bo Svane/Jyllands-Posten/Ritzau Scanpix

I dag bruger Ole T. Krogsgaard det meste af sin tid på egne virksomheder gennem selskabet OTK Holding, der udover Baggesvogn Gods blandt andet gør sig i skovdrift i Rumænien.

Egenkapitalen i selskabet er på næsten 300 millioner kroner.

Baggesvogn Gods satser udelukkende på planteavl, heriblandt kartofler og frøgræs, og dyrker omkring 600 hektar. Kartoflerne leveres til Kartoffelmelsfabrikken AKV i Langholt.

Hyppige ejerskifter

Det herskabelige gods har i snit tre fuldtidsansatte og en solid økonomi med en egenkapital på knap 50 millioner kroner.

Godset er opkaldt efter Hans Bagge, der forlenede gården af Anders Nielsen Banner i slutningen af det 15. århundrede.

Baggesvogn Gods nær Sindal driver omkring 600 hektar. Foto: Skråfoto/ Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Fra 1700-tallet og helt op i 1900-tallet var godset præget af hyppige ejerskifter - ofte grundet dårlig økonomi. Ole T. Krogsgaard købte godset i 1997 og ejer i dag 90 procent af aktiekapitalen.

De resterende 10 procent ejer direktør Ole Ørts Møgelmose.