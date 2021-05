Strejke på Aalborg Portland - derfor er ansatte gået hjem

AALBORG:En stor gruppe medarbejdere på cementvirksomheden Aalborg Portland A/S i Aalborg nedlagde arbejdet torsdag middag, og strejken omfatter både 3F-medlemmer, smede og maskinarbejdere organiseret i Dansk Metal samt elektrikere.

De strejkende mødes igen fredag morgen for at drøfte, om de skal genoptage arbejdet.

Strejken skyldes lønforhandlinger, der er gået i hårdknude.

- Medarbejderne mener, der er blevet tilbudt for lidt i lønstigning, siger Jan O. Gregersen, formand for Dansk Metal i Aalborg.

Dansk Metal har omkring 35 medlemmer, der arbejder på Aalborg Portland.

Også 3F Aalborg bekræfter, at deres medlemmer på Aalborg Portland har nedlagt arbejdet. Der er lidt over 100 3F-medlemmer på den store cementvirksomhed, men nogle af de ansatte har kritiske funktioner som at holde gange i ovnene, og de har ikke nedlagt arbejdet, oplyser faglig medarbejder Jack Møller Jensen fra industrigruppen i 3F Aalborg.

Det har endnu ikke være muligt at få en kommentar fra Aalborg Portland.