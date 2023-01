Strid om fjernvarmen: I nabobyen slipper de tusindvis af kroner billigere

NØRHALNE:Selv om de er borgere i samme kommune, og der blot er omkring fem kilometers afstand mellem de to byer, må kommende fjernvarmeforbrugere i Nørhalne æde en regning på omkring 100.000 kroner mere end borgerne i Biersted.

Det skyldes, at der er tale om to forskellige værker, der er blevet godkendt til at levere fjernvarme til de to byer i Jammerbugt Kommune.

Aalborg Forsyning har tilbudt at levere fjernvarme til Nørhalne, og for at det kan realiseres, skal hver husstand betale et såkaldt kraftvarmetillæg - et tillæg som skal dække de merudgifter, Aalborg Forsyning har til etablering af fjernvarme til en omegnsby.

Tillægget er på 39,38 pr. kvadratmeter, og i kroner og øre vil det for en husstand med et 160 kvadratmeter stort hus i Nørhalne betyde, at pågældende skal betale et engangsbeløb på 125.798,40 kroner eller 6300 kroner om året i 20 år.

Fjernvarme i Nørhalne Jette Klokkerholm

Dette tillæg vækker harme hos Aabybro Fjernvarme, der mener, at der er ændret i de forudsætninger, som Aalborg Forsyning nu sælger deres fjernvarmeprojekt på.

- Som fjernvarmeværk er vi meget skuffet over, hvordan Aalborg Kommunes forsyning behandler kommende forbrugere i Nørhalne. Vi havde et møde med Aalborg Forsyning i forsommeren 2022, og her spurgte vi: "er vi enige om, at der er et kraftvarmetillæg på 6000 kroner". Og her lød svaret "at det ville Aalborg Forsyning se bort fra i Nørhalne", siger Bjarne Dahl.

Ifølge formanden fik det efterfølgende Aabybro Fjernvarme til at trække sig fra projektet, da man vurderede, en løsning med forsyning fra Aabybro dermed ville blive en dyrere løsning, end den Aalborg Forsyning ville kunne tilbyde.

- Nu viser det sig, at de alligevel opkræver et kraftvarmetillæg, og det er dårlig stil. Jeg er mest harm over, at vi i dag fremstår dårligt overfor borgerne i Nørhalne, for i lighed med borgerne i Biersted vil vi gerne hjælpe Nørhalne med fjernvarme, siger Bjarne Dahl.

Forsyning af forbrugerne i Nørhalne ville have krævet en forlængelse af rør fra Biersted til Nørhalne, hvilket umiddelbart ligger lige til højrebenet.

- Havde vi vidst, at Aalborg Forsyning alligevel ville opkræve et kraftvarmetillæg, ville vi have udarbejdet et tilbud, som jeg er sikker på - som minimum - ville matche tilbuddet fra Aalborg Forsyning, siger Bjarne Dahl.

Beklager eventuelle misforståelser

Teknisk direktør i Aalborg Forsyning, Jesper Høstgaard-Jensen, oplyser, at han har undersøgt sagen og set et referat fra det omtalte møde.

- Jeg var ikke selv med på mødet, men mit bedste bud er, at der må være sket nogle misforståelser i forhold til, hvordan der er skrevet referat – og det beklager jeg. Vi kan ikke tilbyde fjernvarme til nye byer, der er på gas uden, at vi opkræver et kraftvarmetillæg, siger Jesper Høstgaard-Jensen.

- Jeg beklager hvis Aabybro Fjernvarme føler sig trådt på, men det må bero på misforståelser. Der er omkostninger forbundet med at få afviklet naturgas og få udrullet fjernvarme, og disse omkostninger skal den pågældende by selv betale. Det er ens for alle de byer, vi kobler på, siger han og håber ikke, at sagen får betydning for tilslutningen fra borgerne i Nørhalne.

- Med den udvikling der er i gang hos Aalborg Forsyning med masser af overskudsvarme og sikker grøn energi i fremtiden, håber jeg, at borgerne i Nørhalne kan se, at de er sikret stabile varmepriser på den lange bane.

Opbakning på 25 procent

I alt kan 530 kunder i Nørhalne potentielt få udrullet fjernvarme - 400 af dem har i dag naturgas eller olie, mens resten har el, varmepumper og biomasse/pillefyr.

Aalborg Forsyning håber på, at borgerne i Nørhalne Foto: Lars Pauli

I øjeblikket har borgerne i Nørhalne mulighed for at tilkendegive, om de ønsker at få udskiftet deres oliefyr eller naturgas og blive koblet på fjernvarme, som leveres af Aalborg Forsyning.

Dette kræver en tilslutning på mindst 60 procent af det potentielle beregningsareal, hvis Aalborg Forsyning skal sætte spaden i jorden og gå i gang med projektet. Ved byens forsamlingshus kan man følge, hvor stor tilslutningen er, og i øjeblikket har 25 procent tilkendegivet, at de ønsker fjernvarme.

Lykkedes det ikke at skabe den nødvendige opbakning, oplyser Aabybro Fjernvarme, at de vil overveje at komme med et tilbud.