Få forklaringen: Derfor er strøm meget dyrere for jyder end for sjællændere

I disse dage er det dyrere for jyder og fynboer at tænde opvaskemaskinen end for sjællændere.

Mellem midnat og klokken 01.00 natten til torsdag kostede strøm 1 øre per kilowatt-time i Østdanmark. I Vestdanmark kostede det lige under tre kroner for præcis samme mængde strøm på præcis samme tid.

Det viser data fra elbørsen Nord Pool, skriver Børsen.

Mønsteret har vist sig flere gang i løbet af den seneste uge.

Forklaringen skal findes i flere forhold, siger Kristian Rune Poulsen, der er konsulent i brancheorganisationen Green Power Denmark, til avisen.

Det er blandt andet, at Jylland og Fyn er tæt forbundet med Tyskland. Her er der i øjeblikket bekymring for gasforsyningen, og det har fået priserne til at skyde i vejret.

Det skyldes, at det årlige vedligeholdelsesarbejde med rørledningen Nord Stream 1 er gået i gang. Forsyningen ventes at blive indstillet i ti dage. Der er dog nervøsitet for, at nedlukningen forlænges.

Til gengæld har Sjælland og øerne god gavn af elproduktion fra havvindmølleparken Kriegers Flak. Den ligger mellem Sjælland og Bornholm.

- Vi har set, at balancen er tippet, efter Kriegers Flak er kommet til. Tidligere har vi faktisk haft den omvendte situation: At strøm typisk har været lidt billigere i Vestdanmark frem for Østdanmark, siger Kristian Rune Poulsen til Børsen.

