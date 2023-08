Stutteri-ejer i stormvejr: Beskyldes for grov vanrøgt

En af Danmarks mest kendte og omdiskuterede hesteopdrættere, John Byrialsen, er havnet i et stormvejr med beskyldninger om vanrøgt af heste.

Siden en tidligere ansat på Facebook for en måned siden delte en række billeder af afmagrede heste, er kritikken haglet ned over John Byrialsen, der ejer og driver Viegård Stutteri lige syd for Aalestrup.

Flere dyreværnsorganisationer har politianmeldt ham, ligesom der har været arrangeret adskillige demonstrationer foran hans stutteri ved Skals.

En Facebook-gruppe ved navn ”Stop mishandlingen på Viegård Stutteri ApS” har rundet 10.000 medlemmer.

John Byrialsen har flere hundrede heste fordelt på en række ejendomme. Den mangeårige hesteopdrætter avler danske varmblodsheste; en race, der organisatorisk hører under sammenslutningen Dansk Varmblod.

Her siger formand Jan Pedersen, at de billeder, han har set, viser heste i en kummerlig forfatning.

- De er magre, og de har alvorlige skader. Det tager vi skarpt afstand fra, siger han til TV Midtvest.

Ikke første gang

Hos foreningen Hestens Værn har man gennem en årrække løbende anmeldt sager om vanrøgt hos John Byrialsen til myndighederne. Det er også tilfældet i denne sag.

Det er en tidligere amerikansk ansat på Viegård Stutteri, Tyrell Cotant, som på Facebook har delt billeder af heste, som ser syge og underernærede ud.

Til TV Midtvest fortæller John Byrialsen, at det hele handler om, at han og Tyrell Cotant gik skævt af hinanden. Han oplyser endvidere, at han selv har politianmeldt Tyrell Cotant.

Det er ikke første gang, at John Byrialsen, som tidligere har haft et større antal hingste opstaldet i Aalborg-området, beskyldes for vanrøgt af heste.

For 10 år siden var han hovedperson i en grov vanrøgtssag på hans stutteri i Polen, hvor myndighederne fjernede 64 heste, der var tydeligt afmagrede og manglede selv den mest basale pleje og fornødenheder.

Foruden endnu en gang at blive kritiseret for vanrøgt af heste, kæmper John Byrialsen også med en særdeles anstrengt økonomi på sit stutteri i Skals.

I det seneste årsregnskab rejser revisor væsentlig tvivl om den fortsatte drift, bl.a. fordi stutteriet har en gæld på 50 millioner kroner, der som udgangspunkt skal betales i løbet af ét år.