Succes: AB Caterings ja tak-pakker bliver revet væk

Ideen har blot nogle få dage på bagen, men den er blevet modtaget med kyshånd, både på Facebook og i den virkelige, coronaramte verden:

AB Catering i Nørresundby har siden i fredags tilbudt billige såkaldte ja tak-pakker for at undgå madspild. Ikke kun til de sædvanlige kunder i de professionelle køkkener, men også til privatpersoner, som ellers ikke har mulighed for at handle hos cateringvirksomheden

Det foregår via opslag på Facebook, hvor AB Catering flere gange dagligt tilbyder et antal færdigpakkede kasser med madvarer, der ellers ville være i risiko for at ende i affaldscontaineren. Der er typisk 25-50 kasser af hver slags, og de hurtigste interesserede kan få fingre i dem, hvis de skriver "ja tak" i kommentarfeltet på Facebook.

Med over 6.000, der synes godt om siden, er der som regel meget hurtigt udsolgt. De heldige skal selv hente kassen hos AB Catering, hvor man kan blive siddende i bilen og få sat kassen ind i bagagerummet. På corona-rigtig manér skal betalingen foregå med MobilePay.

- Ingen skal være i tvivl om, at vi allerhelst vil sælge varer til vores egne kunder ude i køkkenerne. Det her er af ren nød, og kun for at undgå madspild, siger Peter Guldager, der er direktør for den nordjyske afdeling af AB Catering.

Stor maskine

Han kan ikke sætte tal på, hvor meget mad der indtil videre er blevet solgt i kasserne, men konstaterer, at det under alle omstændigheder er småting i forhold til de mængder, hans virksomhed normalt håndterer.

- Og antallet af kasser vil jo også blive mindre, efterhånden som tiden går. Vi får stadig leveret varer hver dag, men justerer selvfølgelig vores indkøb efter omstændighederne, så vi køber ind i meget mindre mængder end tidligere.

- Men det er en stor maskine, vi skal have bremset op, og de her ja tak-kasser kan fungere som en ventil, der kan hjælpe med at lette trykket, siger Peter Guldager.

Salget af kasserne sker ifølge direktøren, når der er en ledig hånd på lageret.

- Selv om vores omsætning er nede på 25 procent af det normale, er der trods alt stadig nogle af de faste kunder, som skal betjenes. De har førsteprioritet, fastslår han.

Det stopper igen

En anden ting, som ligger fast, er, at ja tak-kasserne ikke er kommet for at blive.

- Nogle af aftagerne siger jo, at den idé vil de gerne have til at fortsætte. Det kommer ikke til at ske. Det ophører med det samme, når vi er på den anden side af coronakrisen - for vi vil altså sælge vores varer til vores kunder i branchen, understreger Peter Guldager.

Ideen med kasserne er muligvis ved at brede sig til andre af grene i cateringbranchen. I hvert fald er den nordjyske AB Catering-direktør vidende om, at hans kollegaer i Skanderborg-afdelingen er hoppet med på ideen.

Under alle omstændigheder er det magtpåliggende for Peter Guldager at opfordre så mange som muligt til at støtte de køkkener, der tilbyder takeaway-måltider her under krisen.

- De trænger virkelig til støtten. Og de skal have den, hvis vi også skal have et varieret udbud af spisesteder på den anden side, siger han.