Succesvirksomhed for andet år i træk: XL-BYG Læsø fortsætter væksten

Hvis smilene blandt medarbejderne i XL-BYG Læsø er ekstra store for tiden, så er der ikke noget at sige til det. Det er nemlig lykkes den lokale tømmerhandel på Læsø at blive kåret som Succesvirksomhed 2022. Det er andet år i træk, at XL-BYG Læsø løber med prisen, der bliver givet til de 1000 bedste blandt de mindre og mellemstore virksomheder i Danmark, når det kommer til vækst og finansielle resultater.

-Det er først og fremmest en hæder og anerkendelse til medarbejderne for det store stykke arbejde, de har ydet igen i år. På trods af at vi egentlig har været underbemandet, så har de formået at give den en skalle og fulgt med, selv når det gik stærkest, og at vi nu står som én af blot 18 succesvirksomheder i Nordjylland er en stor tilfredsstillelse, siger Jim Linderod Christiansen, afdelingsdirektør hos XL-BYG Læsø.

Fire kriterier

For at blive kåret som succesvirksomhed er der nogle kriterier, der skal være opfyldt. Først og fremmest skal der være vækst i virksomhedens resultat før skat de seneste fem år. Derudover skal der være en soliditetsgrad over 15 procent i det seneste regnskab, ligesom der også skal være vækst i soliditeten over de seneste fem år. Sidst lægges der også vægt på evnen til at skabe resultater med det givne kapitalgrundlag.

-Det er en pris, der fokuserer på tallene og kun tallene, og den er derfor også et meget godt bevis på, at de seneste års begivenheder har begunstiget en butik som vores, siger Jim Linderod Christiansen.

Flere faktorer i spil

Det er ingen hemmelighed, at coronatiden resulterede i et regulært boom i byggebranchen. Pludselig var der tid til at påtage sig renoverings- og byggeprojekter i hjemmet, hvilket kunnet mærkes på efterspørgslen efter byggematerialer. Men XL-BYG Læsøs udvikling taler også ind i en mere lokal Læsø-fortælling med fremgang og tilflytning de seneste par år.

-Der er sket meget på Læsø, og der sker heldigvis fortsat meget. Boligmarkedet på øen har været brandvarmt, og det er klart, at det også kommer os til gode. Vi har et ekstremt godt samarbejde med søsterbutik i Elling, der gør, at vi kan tilbyde et bredt sortiment uden nødvendigvis at have det hele på lager selv. Selvom der er fri konkurrence, og der også bliver bestilt varer fra andre byggemarkeder, så er vi trods alt begunstiget af at være den eneste fysiske tømmerhandel på Læsø. Når det er sagt, så er det også klart, at de seneste års positive resultater ikke ville kunne have ladet sig gøre, hvis vi ikke var oppe på tæerne hele tiden i form af at yde den gode service og kontinuerligt investere i butikken, siger Jim Linderod Christiansen.

Fremtiden mere usikker

Så selvom folkene i XL-BYG Læsø nu kan se op på hele to priser, når de tager et kig på kaminhylden, så er der ikke tid til at hvile alt for meget på laurbærrene. Som det ser ud i øjeblikket, ser fremtiden nemlig ikke alt for lys ud, når der kigges i krystalkuglen.

-Konjunkturen er vendt, og hvor folk fik flere og flere penge mellem hænderne de seneste år, så går vi i den modsatte retning nu. Man kan så sige, at i og med at vi faktisk har været underbemandet de seneste år, så kan det være, der kommer lidt bedre i balance i tingene den kommende tid, siger Jim Linderod Christiansen.