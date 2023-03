Sushirestaurant fik stor bøde: Nu lukker den

AALBORG:Restauranten har flere gange trukket overskrifter.

Senest i efteråret, hvor ejeren blev idømt en bøde på 200.000 kroner for at have underbetalt en kinesisk ansat.

Nu lukker Kings Running Sushi, der har ligget på Østerbro i Aalborg siden 2016.

Sidste åbningsdag er på fredag, oplyser restauranten i et opslag på Facebook.

Her fremgår det, at det er stigende omkostninger, der er årsagen.

Foto: Lars Pauli

Men prisstigninger på råvarer og energi er ikke de eneste ekstraomkostninger.

Bøden på 200.000 kroner, som Kings Running Sushi blev idømt af Retten i Aalborg tilbage i efteråret, har også presset restauranten, der i 2021 havde et overskud på 353.000 kroner. Det fortalte ejeren til aalborgnu tilbage i januar.

Bøden fik restauranten for at have ansat en kinesisk statsborger på ulovlig vis.

Fordi den ansatte ikke var EU-statsborger, skal der betales en fastsat minimumsløn.

Men det skete ikke. Retten fandt, at restauranten ikke havde udbetalt løn - eller løn under sygdom - i et sådant niveau, at den kinesiske statsborger fik en årsløn på minimum 375.000 kroner.

Det er ikke den eneste gang, restauranten har tiltrukket negativ omtale.

I 2020 kunne Fagbladet 3F fortælle, hvordan Kings Running Sushi - som en af flere restauranter - benyttede en såkaldt proforma-kontrakt, da man ansatte en rumænsk mand.

Foto: Lars Pauli

3F i Aalborg opgjorde, at mandens arbejdsdage i gennemsnit reelt var af 10,5 timers varighed med to månedlige fridage.

Men på kontrakten var anført 20 timer om ugen og 100 kroner i timen.

Ifølge fagforeningen kom ejerne bag Kings Running Sushi til at skylde knapt 230.000 kroner til den rumænske medarbejder i manglende løn.

Samme år var Fødevarestyrelsen tre gange på besøg i restauranten i Aalborg og udstedte flere sure smileyer, inden der igen kunne uddeles en glad en af slagsen i juli 2020.

Siden er der kommet yderligere to glade smileys til restauranten.

De 550 kvadratmeter store lokaler på Østerbro er nu til leje gennem erhvervsmægleren Nordicals.

Nordjyske har forgæves forsøgt at få en kommentar fra ejeren af Kings Running Sushi.