Svend står bag tusinder af pokaler: Selv har han aldrig fået en

AALESTRUP:Hvis du nogensinde er blevet fejret som en vinder, så har du måske noget at takke Svend Ejlskov for.

Vandt du hæderen i det nordlige Jylland, er der gode chancer for at din præmie har været igennem hans hænder. Hvad enten det har været en pokal eller en medalje.

- Det er da blevet til nogle gennem årene. En 3000 pokaler og en 6.000 medaljer om året, det plejer at ligge deromkring, fortæller han i det sølv- og guldskinnende lokale.

Her leverer han nærmest jubel på samlebånd til foreninger, klubber og firmaer. Måske er det derfor, han er så tilpas i forretningen.

- Jeg føler at jeg er endt det helt rigtige sted. Jeg kan virkelig godt lide arbejdet og stedet. Der kan man godt sige, at jeg er en vinder, smiler han.

Arbejdsglæde kan man ikke konkurrere i. Hvis man da ikke tæller smil.

Til venstre for dinosaurus

"Skyums Pokaler" hedder foretagendet. Og selv om firmaet lever af at råbe glad op om andres succes, så gør det ikke meget opmærksom på sig selv. Vil du finde det, skal du først ned i den stille ende af Aalestrups hovedgade. Derefter dybt ind i den blandede landhandel "Biksen".

Blandt mange reoler skal du banke på døren til venstre for dinosaur-figurerne. Det gør postmanden tit. For her strømmer smådele af pokaler ind, for senere at strømme samlede ud igen. Ofte med Bent Ejlskov selv som chauffør på varevognen til byer som Herning og Juelsminde.

Det skinner som af guld og sølv på Svend Ejlskovs arbejdsplads.

Det er nærmest kun hans hustru Connie Hvid, som står for Biksen, der ved hvad han laver bag dørene med skiltet "kun adgang for personale". Det passer sådan set Svend Ejlskov meget godt:

- Især hvis jeg skal lave inskriptioner, er jeg nødt til at have ro om mig og helst være alene. Men det er hyggeligt at sidde her og samle dem. Jeg ved jo at de, der får dem, er glade for pokalerne, siger han, mens fingrene rutineret skruer blik og metal sammen til endnu et trofæ.

Og selvfølgelig går han da jævnligt ud i butikken og hjælper, hvis der er behov. Mest om lørdagen. De øvrige dage er som udgangspunkt afsat til at gøre de mange præmier klar til deres kommende ejere. Herunder rosetter, statuetter og andet, der kan sætte streg under en god præstation.

To firmaer, en dør

"Skyums Pokaler" er i løbet af sine 45 års levetid blevet kendt i foreninger i det meste af Jylland og på Fyn. Det var Aalestrups daværende optiker Ove Skyum, der startede det op og gennem omkring tre årtier gjorde det til et kendt varemærke.

Da han synes, han var ved at være for gammel til at fortsætte, solgte han i 2010 firmaet til Svend Ejlskov, der var kommet til byen og Connie Hvid og Biksen otte år tidligere.

Her flyttede han fra fødeegnen ved Viborg og en kiosk han da havde haft i 12 år. Det har han aldrig fortrudt.

- Jeg er faldet godt til på alle måder. Det her er ikke noget, jeg bliver millionær af. Men jeg kan godt tjene en årsløn på det, samtidig med at jeg hjælper Connie, hvis hun har brug for det, smiler Svend Ejlskov, og nikker hen mod døren.

Bag den hersker hustruen. Selv om de langt hen ad vejen arbejder med hver sit, er der kun den meget tynde dør til at skille dem ad på en hverdag. Og den bliver åbnet tit.

- Men jeg arbejder på fuld tid med pokalerne. Det er mest om lørdagen, jeg hjælper i butikken, fortæller den 64-årige pokalhandler.

Pokalerne skal helst ligne en million, når de er færdige fra Skyum Pokaler. Svend Ejlskov gør da også, hvad han kan.

Man skulle måske tro, at han var gammel sportsmand, når han sidder her og makker med de mange præmier. Men nej:

- Det er ikke noget, jeg er gået så meget op i. Jeg er mere til at gå og lave noget på mine veterankøretøjer - jeg har en Buick fra 1962 og nogle veteran-motorcykler jeg skruer på - og så gå på jagt, siger Svend Ejlskov.

Adspurgt må han svare:

Nej, jeg har faktisk aldrig fået en pokal selv. Eller en medalje.

Der er kun en lille dør til at adskille Svend og Connies firmaer i hverdagen. Og ofte står døren åben. Her er Svend Ejlskov ved at indgravere en pokal.

Da Nordjyske kom forbi var Svend Ejlskov i gang med at pudse en ordre på hele 164 pokaler. De skulle snart hentes af en af de største faste kunder: Jyllands-Ringen på Djursland.

Når pokalerne var samlet skulle der også trykkes mærkater, der skal klæbes på toppen af skålen. Et omhyggeligt arbejde, han rutineret får ordnet. En del af dem skulle også have en inskription, og det er noget, Svend Ejlskov går meget op i.

Det kan både foregå computerstyret og med et apparat, der skal styres med hånden. Svend Ejlskov er mest for det sidste: Det stille, koncentrerede arbejde, hvor han langsomt overfører en sirlig skrift til metallet.

Det sker via skabeloner sat sammen af bogstaver fra små kasser. De har hver en skrifttype og en størrelse, så de kan passe til de fleste genstande og tekster.

Det kræver en rolig hånd og koncentration, at få indgraveringen til at se pæn ud. Men den hånd har Svend Ejlskov.

Ikke overraskende er selve pokalerne lavet i Kina. Men Svend Ejlskov køber dem hos et større firma i Holland, der leverer dem i mindre dele. Efterspørgslen har ligget ret konstant i en del år, selv om corona-tiden gav omsætningen et pænt dyk. Det er der dog rettet op på, kan han mærke.

Der kommer jævnligt ting ind, der kun skal indgraveres. For eksempel plaketter og navneskilte. Blandt de mere specielle ting har været et jagtgevær. Og 500 ure til et stort firma.

Endnu har ingen ordre været så stor, at Svend Ejlskov har måttet sige nej. Sportsmand eller ej; han kan altid arbejde til den store guldmedalje.