Svenskere vil købe Aalborg-virksomhed for 770 millioner kroner

AALBORG:Den svenske Ahlsell Group har købt størstedelen af Sanistål og vil nu fremlægge et købstilbud til de resterende aktionærer.

Det skriver Ahlsell Group i en pressemeddelelse.

Sanistål har sit danske hovedkvarter på Håndværkervej i Aalborg.

Svenskerne har købt 75,49 procent af de fire majoritetsejerne i Sanistål A/S og har samtidig tilbudt at købe de resterende aktier i Sanistål, for at afnotere selskabet fra børsen.

Den samlede pris for købet af Sanistål vil være 770,5 millioner kroner, forudsat at alle aktier købes.

Indtil nu har de største aktionærer i Sanistål været Danske Bank, Nordea Bank, Jyske Bank og Nykredit Bank.

Købere imponeret over udvikling

Ahlsell er den største distributør i Norden inden for installationsprodukter, værktøjer og maskiner.

- I vores ambition om at være den førende distributør i Norden har vi i lang tid haft som mål at etablere os i fuld skala i Danmark, siger Claes Seldeby, administrerende direktør i Ahlsell Group, i pressemeddelelsen.

- Vi er imponerede over den seneste udvikling i Sanistål og ser frem til at bringe dem ind i Ahlsell-familien for i fællesskab at udvikle et endnu bredere tilbud til vores kunder, siger han yderligere.

Saniståls butik i Hjørring. PR-foto.

"Bedste løsning for Sanistål"

Ahlsell tilbyder de resterende aktionærer, at købe aktier for 85 kroner pr. aktie. Selskabets aktie lukkede mandag i 68,8 kroner.

- Ud fra en samlet vurdering ser vi salget til Ahlsell som den bedste løsning for Sanistål og dets interessenter. Som en stærk, langsigtet og industriel ejer kan Ahlsell være med til at løfte Sanistål yderligere, og Sanistål vil opnå betydelige skalafordele som den danske del af Nordens førende distributions- og servicekoncern, udtaler Anders K. Bønding, bestyrelsesformand i Sanistål, i meddelelse til fondbørsen.

Sanistål oplyser, at der ikke sker i ledelse, medarbejdere og organisation som følge af handlen.

- Vores kunder og samarbejdspartnere har samme kontaktperson, uændrede vilkår og adgang til rådgivning, service og logistik‐ og leveringskoncepter, oplyser Sanistål på deres hjemmeside.

240 butikker i seks lande

Sanistål har 1200 ansatte i Danmark, Letland, Litauen og Polen. Og har i alt 48 butikker, heraf 34 i Danmark.

Ahlsell er en distributør med 5700 medarbejdere samt 240 butikker fordelt i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Estland og Polen. Selskabet har en omsætning på 34 milliarder svenske kroner.

Købet og tilbuddet om at købe de øvrige aktier er forudsat, at de relevante myndigheder godkender et salg.

