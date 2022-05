Svimlende fragtpriser tvang Aalborg-firma til at tænke ud af boksen

AALBORG:Hvad gør man, når fragtpriserne stiger til det tidobbelte, mens materialeknaphed og stærkt forsinkede leverancer samtidig gør det umuligt at følge med efterspørgslen fra kunderne?

Det spørgsmål har stået øverst på agendaen i rigtig mange virksomheder det seneste års tid. Ikke mindst hos møbel- og designvirksomheden SACKit, hvor den internationale fragtkrise ramte lige ned midt i en historisk stor satsning på nye produkter.

Så det, der langt hen på foråret tegnede til at blive et fantastisk 2021, endte med et beskedent plus på bundlinjen. Trods ny omsætningsrekord og en vækst på 40 procent.

Resultatet for 2021 lyder på 2,4 mio. kroner før skat mod 4,1 mio. kroner før skat året før. Det viser et nyt regnskab.

Flere sofaer i en container

- De store udfordringer i forsyningskæderne kostede os et betydeligt millionbeløb sidste år og fik os til at tænke i nye baner, fortæller direktør og stifter af SACKit, Kristoffer Glerup.

Kristoffer Glerup. Foto: Martin Damgård

SACKit har blandt andet forhandlet nye, forbedrede fragtaftaler hjem og er lige nu i gang med at flytte dele af produktionen fra Asien til nye leverandører tættere på Danmark.

Samtidig har Kristoffer Glerup og kollegaerne måttet tænke ud af boksen. Blandt andet har SACKit redesignet emballagen til sin Cobana Lounge Sofa for at sikre, at de dyre containere udnyttes ned til sidste millimeter.

- Tidligere kunne vi stable 96 sofamoduler i en 40 fods high cube container. Nu har vi fået plads til 130. Alene fordi vi har designet ny emballage og valgt at pakke modulerne på en anden måde. Det er næsten som at spille Tetris, siger Kristoffer Glerup.

Den slags er ikke ubetydeligt, når man tager i betragtning, at SACKit op til denne sæson har fragtet 2.100 sofamoduler hjem fra produktionen i Asien.

Hængekøjer i massevis

I det hele taget har SACKit sørget for at fylde lagrene til bristepunktet for at håndtere den forventede efterspørgsel i outdoor-sæsonen.

Foruden sofaer er det ikke mindst lamper, sækkestole og hængekøjer, som kunderne vil have.

- Sidste forår måtte vi meget tidligt melde udsolgt af hængekøjer og kunne først levere igen i uge 35. Det ville vi ikke risikere igen. Derfor har vi i år hentet ti gange så mange hængekøjer hjem som sidste år, fortæller Kristoffer Glerup.

I 2021 satsede SACKit stort med lanceringen af en komplet udendørs lounge-kollektion. Men på grund af forsyningskrisen ankom flere af de nye produkter først sent på sæsonen og i begrænset antal.

I år har alle produkter været på lager i god tid inden sæsonstart, og det øger forventningerne til salget.

SACKIT producerer designvarer og møbler - blandt meget andet. Foto: Matthew David Burnett

Markant oprustning

Som en naturlig konsekvens af den fortsatte vækst har SACKit i 2021 styrket organisationen på ledelsesniveau med en finansdirektør samt ikke mindst den tidligere Nordlux-profil Peter Terkelsen. Han købte i sommeren 2021 to medejere ud og indtrådte i SACKits direktion, som han nu tegner sammen med Kristoffer Glerup.

Efterfølgende er der indsat en professionel bestyrelse.

Eksporten steg i 2021 med over 20 procent og udgør nu mere end halvdelen af det samlede salg med Tyskland, Norge, Sverige og Finland som de toneangivende markeder.

Især i Tyskland er interessen for SACKit stigende, og et af fokusområderne i 2022 vil derfor være opstart af nye forhandlere på det tyske marked.

I 2022 stiler SACKit mod omsætningsrekord for niende år i træk. Virksomheden budgetterer med en vækst i omsætningen på 30 procent og forventer på den baggrund et markant bedre resultat på bundlinjen end i 2021.

SACKit oplyser ikke sin omsætning, men bruttofortjenesten - salget fraregnet de direkte omkostninger - var sidste år på knap 15 millioner kroner.