Svineproducenter gør klar til retssag mod Tican

THISTED:Bølgerne gik højt, da der torsdag var landsmøde i Herning, som slagterikoncernen Tican holdt for sine leverandører. Det skriver brancheforeningen Danske Svineproducenter i en pressemeddelelse.

Det stod hurtigt klart, at Ticans tyske ejer, Tönnies, ikke stod til at rokke. De fastholdt den restbetaling på 25 øre til sine leverandører. Dermed fortsætter tillidskrisen mellem svineproducenterne og Tican.

Ifølge Danske Svineproducenter, hvis medlemmer var massivt til stede ved mødet, er det længe siden, der har været holdt så dramatisk et møde i landbrugskredse.

Lod aftensmaden stå

Hovedparten af leverandørerne på mødet valgte at lade den gratis aftensmad stå, og udvandrede i stedet sammen med Landsforeningens formand til et andet lokale i kongrescentret.

Brancheforeningen mener, at deres medlemmer er blevet lovet, at Tican ville matche Danish Crowns markedspris. Foreningen har tidligere vurderet, at deres medlemmer er blevet snydt for 100 millioner kroner, fordi Tican valgte ikke at følge Danish Crowns markedspris, da denne blev fastsat for kort tid siden.

Jeppe Bloch Nielsen, formand, Danske Svineproducenter. PR-foto

Nu er tålmodigheden sluppet op. Svineproducenterne vil køre retssag mod Tican.

80 producenter bakker op

- Vi er opfordret af medlemmer til at køre en retssag, og vi har massiv opbakning. Nu får vi vores advokat til at udarbejde en Legal opinion, der skal vurdere vores muligheder for at vinde en sag mod Tican, siger Jeppe Bloch Nielsen, formand, Danske Svineproducenter.

Omkring 80 svineproducenter bakker indtil videre op omkring en retssag mod Tican. Det svarer til en million grise eller omkring en fjerdedel af de grise, som Tican slagter i dag.

Nordjyske har forsøgt at få en kommentar fra Tican på den kommende retssag. Det har virksomheden ikke ønsket.

- Vi har ikke yderligere kommentarer, vi er i dialog med vores leverandører omkring det her. Vi diskuterer ikke yderligere i pressen, udtaler Niels Jørgen Villesen, adm. direktør, Tican til Nordjyske.

Restbetalingen

Når Danish Crown fastsætter den såkaldte restbetaling til sine andelshavere, plejer Tican at følge trop. I år har Tican imidlertid valgt at udbetale 25 øre mindre til sine leverandører, end Danish Crown har gjort.

Beløbet udbetales per kilo leveret svinekød for hele det forgangne år. For en stor svineproducent, der leverer 40.000 grise om året, kan det betyde en million kroner i manglende restbetaling.

Tican er en af Europas største slagterikoncerner. I Danmark har man slagterier i Thisted og Brørup, men økonomien i koncernen er ikke prangende. Seneste årsresultat for Tican viste en omsætning på ni milliarder kroner og et underskud på 35 millioner kroner.

Brancheekspert Henning Otte Hansen vurderer over for Nordjyske, at det kan have store økonomiske konsekvenser for svineproducenterne, at de ikke får den forventede afregning. Kombineret med, at svinenoteringerne er i bund, og foderpriserne er steget kraftigt, kan det føre til flere konkurser for de af dem, der ikke dyrker eget foder eller har meget gæld, lyder hans vurdering.