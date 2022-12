SVM falder i god jord hos SMV: - Vi låner gerne vores navn ud

NORDJYLLAND:Både politisk og også rent navnemæssigt kommer den nye SVM-regering - og erhvervsorganisationen SMV Danmark til at ligge meget tæt på hinanden.

Det bogstavmæssige sammenfald giver smil på læben hos Jakob Brandt, administrerende direktør hos SMV Danmark - der er interesseorganisation for landets små og mellemstore virksomheder.

- Vi låner meget gerne vores SMV-navn ud til en regering, hvis den vel at mærke også fører en SMV-venlig politik, siger han.

- Det lyder fornuftigt

Det har siden folketingsvalget ligget i kortene, at Danmark ville fortsætte med en rød statsminister i form af Mette Frederiksen (S). Men hos SMV Danmark giver det optimisme, at Moderaterne og Venstre er inviteret med ind i regeringen.

- Grundlæggende er vi ligeglade med regeringsfarven. Men vi er meget interesseret i, hvilken politik en given regering fører - og ud fra det, vi har hørt på rygtebørsen og har kunnet støve op af forskellige informationer, så lyder det her relativt fornuftigt set med erhvervslivets briller. Man har måske lidt mere fokus på erhvervslivets rammebetingelser, når der er borgerlige partier med ombord.

Tre ønsker er klar

Jakob Brandt har umiddelbart tre store ønsker til den ny regering:

- Helt oplagt vil det først og fremmest være at lave reformer, der skaffer noget mere arbejdsudbud, siger han.

- Dernæst skal vi have lavet reformer, der opprioriterer erhvervsuddannelserne, for vi kommer til at stå overfor at mangle 80.000 faglærte indenfor de næste ti år.

- Og endelig bør man som den tredje og sidste ting se på skatterne. Det handler både om, hvor attraktivt det er at drive og at stifte virksomhed - men også om personskatterne. For virksomhedernes vedkommende er det sådan noget som generationsskifte-skatten, der er værd at kigge på. Vi ser meget gerne, at den forsvinder eller bliver sat ned, for den dræner de små familieejede virksomheder for likviditet, når en ejer skal overdrage sin virksomhed til næste generation, forklarer Jakob Brandt.