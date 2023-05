Sygemeldt i fem år: Så lavede Amanda eget firma og fik livsglæden tilbage

Mads er en fighter: - Jeg bliver så rørt over den støtte, jeg får Man skal være forberedt på, at det, der kan gå galt, som regel går galt, lyder det med et skævt smil fra 31-årige Mads Rubæk fra Vrå, der både kæmper med sit økologiske gartneri Markliv og en kræftsygdom, der pludselig vendte tilbage