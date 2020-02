Systematic sætter sig tungere på Nordjylland

Teknologi-virksomheden Systematic, der har hjemme i Aarhus, har indgået en aftale med Frederikshavn Kommune om levering af en ny elektronisk borgerjournal, kaldet, Columna Cura, i 2021.

Frederikshavn Kommune er den femte ud af i alt 11 nordjyske kommuner, som Systematic leverer den elektroniske borgerjournal til.

Det fortæller Anders Kerzel, der er account director i Systematic, til Electronic Supply.

- Vi er startet op i de større byer såsom København, Aarhus, Esbjerg og Aalborg, og så har vi set, at det spreder sig som ringe til byer, der ligger rundt om. Og det har også været tilfældet i Region Nordjylland, siger Anders Kerzel.

To systemer, et samarbejde

Frederikshavns Kommune har indkøbt borgerjournalsystemet Columna Cura, som i forvejen anvendes af sygeplejersker, sosu-ansatte og andre sundhedsprofessionelle i Aalborg, Hjørring, Thisted, Vesthimmerland kommuner.

Med Frederikshavn ombord leverer Systematic nu borgerjournalen Cura til 33 kommuner i Danmark.

I sommeren 2019 valgte Region Nordjylland Systematics elektroniske patientjournalløsning, Columna CIS, til sygehuse. Og de to systemer – Cura og CIS – kan tale sammen på tværs af kommune og region.

Og ifølge Anders Kerzel kan samarbejde og genkendelighed være en af grundene til, at kommunerne vælger de samme systemer.

- Vi ved, at mange vikarbureauer arbejder på tværs af kommunegrænser, og at personale også flytter mellem forskellige kommuner og regioner. Så er det klart en fordel, at systemet er det samme, siger han og fortsætter:

- Jeg tror, kommuner kigger til, hvad andre gør. Og hvis man ser, at andre har haft gode oplevelser, så er man nok tilbøjelig til at vælge det samme system, siger han.

Den elektroniske borgerjournal er designet til at køre på både computer og tablet, så udekørende personale kan få adgang til borgerens oplysninger, når de sidder hos vedkommende.

Efter planen tager Frederikshavns Kommune borgerjournalen i brug i begyndelsen af 2021.