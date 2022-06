Taber millioner på luftfart, men hans øvrige forretninger giver stort overskud

- Vi frygtede for de ansattes liv på forsorgshjem: Luk det! Fagforeningen FOA retter skarp kritik af forholdene på privat nordjysk forsorgshjem og mener, det bør lukke omgående - leder Rie Kanstrup forsikrer, at hun løbende arbejder på at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø for de ansatte