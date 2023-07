Tabte 100 millioner og fyrede to chefer: Nu er de solgt

AALBORG:Flere end 400 ansatte på en af landsdelens største arbejdspladser har nu fået ny ejer.

Det sker efter en årrække med store millionunderskud med et samlet tab på flere end 100 millioner kroner.

Regnskab for Bladt Industries Frederik Overgaard

Bladt Industries, der har hovedsæde i Aalborg, har netop meddelt, at de er solgt til sydkoreanske CS Wind, som er verdens største producent af vindmølletårne.

Bladt Industries har speciale i at fremstille stålkonstruktioner til vindmøller.

Satser på vindmøller

For få år siden omstillede virksomheden produktionen til primært at satse på monopæle og transformerstationer til havvindmølleparker.

Hos Bladt Industries ligger kæmpestore transformer-platforme til offshore-industrien klar til afskibning. Foto: Kim Dahl Hansen

De har produceret mere end 25 transformerstationer og 3100 fundamenter.

Tidligere producerede Bladt Industries også store stålkonstruktioner til olie- og gasindustrien.

- Vores virksomhed har gennemført en imponerende transformation i de seneste år, for bedre at tilpasse vores tilbud til det globale behov for en udvidelse af havvindmølleparkkapaciteten og blive en førende leverandør. Med CS Wind som vores nye ejere vil Bladt have et styrket offset for at komme videre på denne rejse. At have en ejer, der allerede kender og forstår havvindmarkedet og kompleksiteten af ​​stålkonstruktioner, vil gavne os – og derfor også vores kunder – enormt. skriver Michael Glavind, midlertidig administrerende direktør i en pressemeddelelse.

Chefer blev fyret

De seneste måneder har Bladt Industries fyret to topchefer.

Anders Søe-Jensen, tidligere adm. direktør hos Bladt Industries, stoppede i marts i år. Foto: Claus Søndberg

I slutningen af marts i år stoppede den adm. direktør Anders Søe-Jensen med øjeblikkelig virkning efter tre års ansættelse.

Peter Rindebæk, tidligere driftsdirektør for Bladt Industries. PR-foto

I december 2022 blev driftsdirektør Peter Rindebæk afskediget efter otte år i stillingen. Han var tidligere medejer af virksomheden.

Bladt Industries er ejet af kapitalfonden, Nordic Capital, der købte virksomheden i 2012.