Tandlæger dækker huller i tre byer

AALESTRUP: De er nok stadig mest kendte som tandlæger i Hobro. Men nu har Kristian Andersen og partneren Katarina Stilling fra Tandlægerne i Biesgade åbnet en helt ny klinik i Aalestrup, en 20 kilometer vest for fjordbyen.

Her er der ellers i forvejen to tandlægeklinikker, men parret har øjnet et kundegrundlag, som de til en vis grad har haft på plads inden åbningen.

Nye patienter over 92 år

- Vi har over de sidste år modtaget en del patienter fra området vest for Aalestrup, Gedsted og der omkring. Blandt andet to på over 92 år. Vi synes ikke der er nogen grund til, at de skal køre så langt for at få behandling, så derfor har vi besluttet at åbne klinik her, fortæller 40-årige Kristian Andersen.

Han oplever, at branchen generelt går mod større og større enheder. Her går parret en anden vej med tre adskilte enheder, der er forholdsvis tæt på patienterne.

Tandlæge og indehaver Katarina Stilling (tv.) har allerede været i gang et stykke tid i de nye lokaler i Aalestrup sammen med klinikassistenten Charlotte. Privatfoto

På deltid i starten

Indtil videre er det den jævnaldrende Katarina Stilling og ham selv, der fungerer som faste tandlæger i klinikken, der er rykket ind i Vestergade. Faktisk præcis der hvor Tandlægehuset lå, inden det rykkede op i byens nye sundhedshus.

I starten er de to i lokalerne på deltid sammen med en klinikassistent. Så må man se, hvad der er behov for af professionelle hænder, efterhånden som patientgrundlaget forhåbentlig vokser.

- Man kan stort set få lavet alt hos os. Man behøver ikke som patient at skulle andre steder hen, fremhæver Kristian Andersen.

Har 32 ansatte

Det er ikke meget mere end et år siden, at de overtog Nørager Tandklinik i byens sundhedshus. Og i mellemtiden har Kristian Andersen i øvrigt købt City Centret i Støvring. Men parret har altså ikke tænkt sig at ligge på den lade side. Hvis de ellers ved, hvordan man ligger på den.

Klinikken er en såkaldt "nul-klinik". Det betyder, at den ikke bygger ovenpå en eksisterende praksis med en etableret patientkreds, som det ellers oftest er tilfældet, når en ny tandlæge kommer til byen.

Parret beskæftiger nu i alt 32 ansatte i de tre klinikker, og man udnytter selvfølgelig de stordriftsfordele, man har ved at kunne købe større ind og være mange til arbejdet.