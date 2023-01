Har mistet 550 kunder om måneden, men nu er Kirsten klar med sprødt tiltag

FREDERIKSHAVN:En tankstation er tit ensbetydende med en neonlysende butik af fristelser, som chips, franske hotdog, matadormix og forskellige former for drikkelse.

Men inflationen og dermed stigende priser har også her haft en kraftig indvirkning i kundernes indkøbsvaner.

OK-tanken på Hjørringvej i Frederikshavn har i snit mistet 550 kunder i butikken om måneden.

Sprøde nyheder på tanken... Foto: Bente Poder

- Det koster måske 200 kroner mere at tanke brændstof, end kunderne er vant til. Det betyder, at der bliver sparet på indkøb af for eksempel snack, slik og sodavand inde i butikken. Det kan vi tydeligt mærke. Og vi forhandler jo varer, som egner sig til hygge, men som man i princippet godt kan undvære, siger Kirsten Lund, som overtog OK-tanken for to år siden.

Vant til kriser

Kirsten Lund er med andre ord ved at være vant til kriser - først med covid-19, siden krigen i Ukraine. Og efterhånden sidder det på rygraden, at der skal tænkes nye tanker, hvis butikken skal overleve.

Heldigvis har hun tidligere prøvet at være selvstændig erhvervsdrivende, så Kirsten Lund ved godt, at hun ikke bare kan læne sig tilbage og lade tingene ske.

- Krisen medfører, at jeg er nødt til at prøve noget nyt. Men derudover er det jo en udfordring at udvikle butikken og tiltrække nye kunder, siger Kirsten Lund.

Sidste år investerede hun i en salatbar med 26 forskellige salater samt brød og dressing. Og salatbaren "kører godt".

Sidste år åbnede Kirsten Lund en salatbar, som har vist sig at være en succes. Foto: Bente Poder

Folk vil generelt gerne være lidt mere sunde og have lidt flere muligheder end den traditionelle franske hotdog.

En luksus-burger

Det betyder for eksempel også, at du kan købe en luksus-burger med blandt andet kål og gulerod. Og som noget helt nyt er tanken også begyndt at sælge madpakker.

Hver morgen bliver der smurt madpakker på tanken. Foto: Bente Poder

- Vi ved alle, at det kan være både tidskrævende og besværligt at smøre madpakkerne til børnene. Så vi tilbyder nu, at børn - eller deres forældre - kan komme ind og købe en madpakke, som består af en hjemmebagt bolle med forskelligt pålæg, fortæller Kirsten Lund, som også er begyndt at sælge hjemmebagt kage.

Forvandlingen har naturligt nok skabt fysiske ændringer i butikken.

Omdannet til køkken

Det store kølerum til drikkevarer er nu omdannet til køkken, hvor blandt andet madpakkerne smøres, og nu handler det så om at "nå ud over kanten" til kunderne, som nok lige skal vænne sig til, at tankstationen på Hjørringvej har ændret image.

Hjemmebagt kage er også en del af det nye koncept. Foto: Bente Poder

Men der er flere planer på vej.

Den nye målgruppe er medarbejderne i for eksempel mindre virksomheder samt byens butikker. Her vil Kirsten Lund tilbyde at levere frokosten - i form af en sandwich - lige til døren.

- Vi forholder os til situationen og er nødt til at gøre noget andet, end det vi plejer at gøre. Ellers vil butikken ikke overleve på længere sigt, siger Kirsten Lund.