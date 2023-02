Taxaselskab overtager brødres livsværk: Samler over 300 biler

TERNDRUP/HJALLERUP:To af Nordjyllands største busselskaber er blevet til et, efter af Terndrup Taxa & Turistbusser har overtaget Østergaards Biler i Hjallerup.

Østergaards Biler blev grundlagt helt tilbage i 1962, og det er dermed to generationers livsværk i familien Østergaard, som Henrik og Peter Østergaard per 1. februar har givet videre til det himmerlandske firma.

Godt samarbejde

Købet af Østergaards Biler vækker glæde i Terndrup:

- Vi har haft et rigtigt godt samarbejde i flere år, så det lå lige for, at vi skulle overtage firmaet, når Peter og Henrik ville stoppe fortæller Maybritt Toft Pedersen, som ejer Terndrup Taxa & Turistbusser sammen med manden Kenny Thygesen.

Med købet bliver Terndrup-virksomheden en meget stor spiller på markedet. Her har man i forvejen godt 250 taxaer og busser at gøre med. Hertil kommer de 83 køretøjer fra Østergaards Biler, der mest er til syge- og handicaptransport.

- Vi håber at alle ansatte vil følge med, siger Maybritt Toft Pedersen, som står for Terndrup Taxa & Turistbusser sammen med manden Kenny Thygesen. Arkivfoto

Hverdagen fortsætter

Personalet begynder at nærme sig de 400 ansatte med omkring 370-380 på lønningslisten, når chauffører på deltid tælles med. Men hverken ansatte eller kunder kommer til at opleve nogen særlig ændring i hverdagen:

- Vi håber at alle ansatte vil følge med, og det vil blive de samme chauffører der kører de ture, de har i dag. På sigt vil vi se hvad vi kan lave af synergi og få det bedste ud af den nye hverdag, fortæller Maybritt Toft Pedersen.

Ligeledes fortsætter køretøjerne fra Østergaards Biler med at have adresse i Hjallerup.

Markeres med pølser

- Henrik og Peter fortsætter også i firmaet indtil videre, og det er vi rigtigt glade for. Henrik har dog sagt, at han stopper til sommer, forklarer Maybritt Toft Pedersen.

Opkøbet bliver snart markeret med en pølsevogn, som bliver parkeret ved afdelingen i Hjallerup. Her bliver alle den nye virksomheds chauffører inviteret.

Terndrup Taxa & Turistbusser blev grundlagt af Kenny Thygesens far i 1983. Da ægteparret overtog det i år 2000 havde det fire-fem biler. Siden 2004 er firmaet vokset år for år.