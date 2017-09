TDC henter 800 ansatte tilbage fra udliciteret kundeservice

For tre år siden overflyttede TDC 800 ansatte i kundeservice til den amerikanske servicevirksomhed Sitel.

Nu henter TDC de ansatte tilbage, så de igen er ansat i TDC - under YouSee. Det oplyser TDC. Det skal forbedre service for kunderne i YouSee, lyder det.

- Vi har gang i flere initiativer for at nå vores strategiske ambition om at have den bedste kundeoplevelse. Som en del af dette har vi besluttet at hjemtage vores kundevendte funktioner, siger Pernille Erenbjerg, koncernchef i TDC Group.

- I januar hjemtog vi TDC Erhvervskundeservice fra Sitel, og nu gør vi det samme med YouSee, siger hun i en pressemeddelelse.

Medarbejderne har de seneste tre år taget sig af teknisk support og spørgsmål relateret til regninger. Det er en opgave, som Sitel har varetaget for YouSee siden 2014.

Nu bliver de igen TDC-ansatte og vil indtræde på Dansk Metals overenskomst, som er gældende for YouSees nuværende ansatte i kundeservice. De skal heller ikke skifte arbejdssteder og skal fortsat være i Sønderborg, Aarhus og København.

Om hvordan det skal forbedre service for kunderne, at de ansatte får en lønseddel fra TDC frem for Sitel, siger Jaap Postma, koncerndirektør hos Yousee:

- Selv om vi har haft et fint samarbejde med Sitel tidligere, så tror vi, at det vil forbedre kundeservice, hvis vi har medarbejderne endnu tættere på os, og de er en direkte del af Yousee og ikke ansat hos en partner.

- For eksempel har vi stort fokus på at forbedre vores digitale kommunikation med kunderne. Det bliver lettere for os at inddrage kundeservicemedarbejderne, hvis de er direkte på vores lønningsliste, siger han.

Dermed ser TDC's ledelse noget anderledes på sagen end i 2014, hvor kundeservice blev outsourcet til Sitel.

Dengang lød begrundelsen fra TDC's ledelse, at det ville give bedre service til kunderne, at det var en eksterne partner, der tog sig af det.

- Der er jo altid noget, man kan gøre bedre. Vi har lagt vores brands YouSee og TDC sammen, og vi har forenklet vores it-systemer. Nu investerer vi i kundeservice, siger Jaap Postma.

/ritzau/