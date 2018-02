TDC køber sig en chance for at undgå sultedøden

INDLAND: TDC har lagt små 15 milliarder kroner i kontanter og aktier på bordet for at skaffe sig underholdningskoncernen MTG’s nordisk afdelinger.

Med opkøbet er TDC’s kabler, mobilnetværk og underholdningsdivision Yousee blevet styrket med store nordiske brands som Viaplay og TV3.

- Dette her kommer til at defineres fremtidens TDC. Og det er et bud på det spørgsmål, der har været på alles læber i årevis: Hvordan man skaber fremtidens teleoperatør.

- Hvordan holder man sig relevant? Og hvad er det, kunderne gerne vil betale for?

- TDC var i risikozonen for at blive reduceret til bare at levere internet mens de andre løb med værdien og kundeforholdene i indholdsdelen. Så jeg synes, at det er godt set, siger TDC-analytiker hos Sydbank Morten Imsgard.

TDC har længe haft det problem, at kunderne er strømmet væk fra tv-pakker og tv i det hele taget. Kunderne køber deres underholdning direkte fra andre via internettet.

Bare at levere en adgang til internettet er der langt færre penge i, og derfor er TDC’s resultater blevet udsultet.

- Yousee står i en situation, hvor de godt kan se, at de vil blive presset. For kunderne køber jo ikke Yousee, de køber det indhold, de leverer.

- Kan kunderne få det andre steder, så bliver Yousee truet på sin eksistens eller reduceret til at levere internet med lave marginer, siger Morten Imsgard.

At få fingre i MTG’s stærke forretning inden for underholdning i Norden har dog ikke været gratis. Samlet vil det koste TDC små 15 milliarder kroner.

- Det er bestemt ikke gratis. Men det strategiske match er godt, og man har ikke mange muligheder i Norden for at lave denne slags transaktioner.

- Der er få navne på balkoret i Norden, og dette her er nok det bedste.

- Og så er det dette her, der skal sikre, at TDC overlever på den lange bane, siger Morten Imsgard.

/ritzau/