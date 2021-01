Telenor fyrer folk og nordjysk afdeling bliver hårdt ramt

AALBORG:Koncernen Telenor har valgt at skære ned på antallet af nordjyske medarbejdere. Fyringerne sker som led i en reorganisering - og den blev effektueret torsdag i denne uge.

Den manøvre koster 29 medarbejdere i Aalborg deres levebrød - og totalt set afskediger Telenor 59 medarbejdere i Danmark.

- Organisationsændringen påvirker 29 gode medarbejdere på vores lokationer i Aalborg. Vi gør selvfølgelig, hvad vi kan for at hjælpe vores medarbejdere videre i nye jobs og vi ved heldigvis, at der er en stor interesse efter Telenor-ansatte, fordi de er professionelle og dygtige medarbejdere, siger administrerende direktør Lars Thomsen i et skriftligt svar til NORDJYSKE.

Om baggrunden for fyringerne fortæller han videre:

- Vi har lavet en mindre reorganisering, da vi ønsker at organisere os anderledes, så vi skaber en mere effektiv organisation med bedre sammenhængskraft og hurtigere beslutningsgange. Det betyder, at vi nedlægger en række ledelsesstillinger og afskediger nogle medarbejdere, der sidder i vores ikke kundevendte funktioner.

Om Telenor Telenor A/S blev oprettet i Norge i 1855 - som det statsejede Telegrafverket - og er i dag Skandinaviens største teleselskab. Selskabet ejer både det tidligere Sonofon og det tidligere Cybercity. Begge drives i dag under navnet Telenor. Desuden ejer Telenor blandt andet CBB Mobil. Telenor har cirka 600 ansatte i Aalborg. VIS MERE

- Vores hovedfokus ligger på at gøre det enkelt og trygt at være kunde hos os, og med vores nye organisering ønsker vi at vores produktudvikling rykker tættere på kunderne. I et så konkurrencepræget marked som tele, så er måden, vi arbejder på, og vores evne til hurtigt at reagere på kundernes ønsker afgørende. Derfor fortsætter vi med at skabe en mere adræt version af os selv, så vi skaber bedre kundeoplevelser og øger vores konkurrencekraft i markedet, slutter Lars Thomsen.