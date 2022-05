Thea drømte i 15 år bag kassen: Nu er hendes butik flyttet ind på hovedgaden

AARS:Det er et ønske hun har båret med sig hele sit arbejdsliv. Også selv om hun har været glad for de job, hun har haft. Og nu - i en alder af 33 år - har Thea Vegeberg slået døren op til den, og inviteret sin barndomsegn indenfor.

Den nybagte butiksejer er glad og lidt stolt i Aars nyeste forretning. "SuperBørn", hedder den, og vejen hen til den disk, hun håber at stå bag meget længe, har været lang og kroget. Men nu er hun der, ganske tilfreds med resultatet.

- Den er blevet lige som jeg havde ønsket. Nu er det bare at se, om Aars vil have os. Vil den det, så bliver vi her. Og jeg må sige, at jeg føler mig godt modtaget. Jeg har allerede måttet bestille ekstra varer hjem, fortæller den nybagte butiksejer.

Et råt look

Lokalet er indrettet i rustik stil med godt med luft mellem hylder og borde, så varerne træder frem. Gulvets lak er sidt, på væggene hænger nogle meget lange, specialsavede træplanker med bark, og på væggene er bøjlerne hængt op på vandrør, som Thea og manden selv har behandlet.

Med sig har hun tre tøjmærker for de to- til tolv-årige, som ikke er kendte i Aars. "Kids Up", hedder det ene. "Hype" er heller ikke noget man ser her, og det tredje, Fakini, hænger normalt på bøjler længere sydpå i Europa.

Masser af dunke

Det største indtryk i butikken gør nok et usædvanligt stort udvalg af drikkedunke og madkasser, der til en start fylder to lange hylder i butikken. Her kigger Edderkoppen og flere andre Marvel-figurer på en fra plastic'en, det samme gør Elsa fra Frost-filmene og andre storøjede væsener fra Disneys mange værker. Og der kommer endnu flere, både drikkedunke og madkasser:

- Sådan noget kan børn godt lide at prøve at have i hånden og have noget at vælge imellem. Og vi holder os til god kvalitet til billige priser. Vi kan godt konkurrere med både priserne på nettet og Bilka. Tit er SuperBørn billigere, lover Thea Vegeberg.

Et usædvanligt stort udbud af drikkedunke og madkasser til de yngste er specielt for SuperBørn. OG i de første dage har der været bud efter dem, fortæller Thea Vegeberg. Foto: Henrik Bo

Ville ikke i Aalborg

Hjemmet står i Aalborg med mand og to børn på fire og otte år. Men oprindeligt kommer hun fra Aars, og har aldrig været i tvivl om, at den butik, hun engang skulle åbne, skulle ligge her.

- Det kunne ikke falde mig ind at åbne den i Aalborg. Der kommer folk ind, køber en ting og så ser man dem aldrig igen. Her snakker man mere sammen og kan lære hinanden lidt at kende. Og så kender jeg jo en del her. Jeg gik jo i skole lige heroppe, siger hun og nikker mod Aars Skole, et stenkast væk.

Faktisk har hun holdt øje med mulighederne i barndomsbyen de sidste tre år. Og det kunne hun være blevet ved med længe, hvis ikke en af hendes favoritadresser var blevet ledig.

- Her, lige ved Byens Blomster - det kunne jeg ikke sige nej til. Og så fik vi travlt, fortæller hun.

I sidste øjeblik

Butikkens åbning skulle have været sidst i april. Men alvorlig sygdom i familien gjorde, at den i sidste øjeblik måtte udsættes en uge. Ærgerligt, når alt var annonceret til at ske der, men der kom alligevel mange nysgerrige kunder, da åbningen fandt sted lørdag den 7. maj.

Nu anslår The Vegeberg, at der går to-tre måneder inden det meste af egnen har opdaget SuperBørn. Hun skal i hvert fald nok gøre sit for at hjælpe dem på vej.

Frisk fra Circle K

Selv om det er første gang hun står i egen butik, er det langt fra første gang hun har med salg og et kasseapparat at gøre.

Dels har manden og hun haft en webshop med børnetøj op til corona-årene. Dels har hun arbejdet i detailhandelen hele sit voksne liv.

- Jeg er uddannet i Aldi og kommer fra Circle K, hvor jeg har arbejdet i en del år. Det var et arbejde jeg elskede, men det passede ikke helt godt til vores familie. Det gør SuperBørn meget bedre, fortæller hun.