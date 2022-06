Thisted-firma med 200 ansatte solgt i kæmpehandel

THISTED:Kapitalfonden Polaris og stifterne af Det Danske Madhus har indgået aftale om at sælge deres ejerandele i Det Danske Madhus til den tyskbaserede familiejede virksomhed Apetito.

Det skriver Det Danske Madhus i en pressemeddelelse.

Apetito er en cateringleverandør, som tilbyder cateringkoncepter til skoler, børnehaver, virksomheder, hospitaler og plejehjem samt private forbrugere.

Kapitalfonden Polaris købte sig ind i Det Danske Madhus i 2014.

De 200 ansatte i Det Danske Madhus forbereder 115.000 måltider hver uge året rundt og leverer frisklavet mad til omkring 20.000 i Danmark. Virksomhedens aktiviteter er bredt ud over fem lokationer i Thisted, Aarhus, Vejle, Varde og Albertslund.

- Det Danske Madhus har skabt en unik position i det danske marked, hvor vi servicerer 93 kommuner [...] i et voksende marked, der er drevet af en aldrende befolkning og muligheder for at udvide i nye segmenter. Vi har været utroligt glade for partnerskabet med Polaris, og vi ser frem til at trække på Apetitos industrierfaring og store viden i takt med, at vi fortsætter med at investere i forretningen og skabe vækst i de kommende år, siger Søren Vilmand, administrerende direktør i Det Danske Madhus.

- Vi stiftede Det Danske Madhus i 2003 med ambitionen om at blive den foretrukne leverandør for alle ældre i Danmark, og Polaris har spillet en nøglerolle i at accelerere vores udvikling. Jeg er utroligt stolt over udviklingen og de mennesker, der har skabt ændringerne de sidste par årtier, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke medarbejdere, leverandører, kommuner og kunder for at gøre Det Danske Madhus til en succes, siger Henrik Sørensen, medstifter og nuværende bestyrelsesmedlem.

Indsatsen for at strømline Det Danske Madhus og skabe et solidt fundament for vækst har omfattet gennemførelsen af en række opkøb, konsolidering af produktionsnetværket, udvikling af en proaktiv salgsorganisation og lanceringen af digitale platforme til alle kundesegmenter samt en styrkelse af brandingen.

I de senere år har Det Danske Madhus derudover investeret betydelige ressourcer i at perfektionere produktkvaliteten og optimere produktprogrammet.

Transaktionen medfører ingen ændringer i eksisterende aftaler eller kundeforhold, og den nuværende ledelse og organisation fortsætter uændret under Apetitos ejerskab.

Parterne har aftalt ikke at offentliggøre salgsprisen.