Thomas har boet 50 steder: Først nu forstår han hvorfor

AARS: Der var engang, hvor Jiri Thomas var en stor knægt, der havde svært ved at koncentrere sig. Især i skolen. Men så mødte han et kamera, og nu er hans liv klikket på plads.

Klikket tog dog lang tid. Hvor kameraet bruger en brøkdel af et sekund på at gøre sig færdig, så har det store klik i hans liv haft lang lukketid. Faktisk på et par årtier.

Jiri Thomas er med på at fotografere det meste. Ellers skal han nok sige til. Og repertoiret rækker fra reklamer og boligpræsentationer til mere kunstneriske motiver.

Svært, men fantastisk

- Jeg tror jeg har slettet flere fotos, end mange fotografer har taget. Mange tusinde. Det har ikke været let, men jeg har det fantastisk med det i dag. Jeg ønsker ikke at være andre steder i livet, end der hvor jeg er i dag, gør han op

Jiri Thomas blinker, mens han stiller skarpt på et usædvanligt motiv: Ham selv.

Den 50-årige fotograf, som de fleste bare kalder Thomas, vil hellere sætte fokus på andre.

En krøllet vej

Til daglig er han "Erhvervsfotografen" med diskret firma-adresse i Aars. Her tager han stort set alle de fotos, han bliver bedt om at tage af firmaer. Fra ejendomsmæglerens boligpræsentationer til reportager og portrætter, Samt mere kunstneriske ting, der sjældent er penge i.

Og så laver han stadig flere af de videoer, som i sin tid fik ham ind i billedverdenen, og som han nu har arbejdet med i 30 år.

- Interessen er voksende for små film, der viser et firma bag facaden for kunderne. Det er stort i USA, og nu begynder det også at vokse i Nordjylland, oplever han.

Jiri Thomas taler dæmpet, næsten blidt. Der er ikke noget højtråbende mediemand over ham. Slet ikke efter at han i snart 10 år har fundet ro med Majken fra landsbyen Østrup syd for Aars.

Det er blevet til hundredevis af fotografier de senere år. Og også en del præsentationsvideoer har Jiri Thomas lavet til nordjyske firmaer. Noget der er stigende efterspørgsel på. I baggrunden den næsten nye grammofon, som han er ved at genopbygge en pladesamling fra 80'erne og 90'erne.

Hjem efter 50 adresser

Mere end 50 adresser har Jiri Thomas haft i sit voksenliv, har han talt sig til. Men for otte år siden flyttede han ind på den andensidste i Østrup ved Aars, og to år senere den, hvor hans stol står nu.

- Vi bliver i Aars. Vi har det godt her og er tæt på Majkens familie. Det med at flytte har aldrig været fordi jeg specielt gerne ville. Jeg har bare altid haft let ved at tilpasse mig noget nyt, lyder det.

- Men det er der også en anden forklaring. Det ved jeg nu, fortæller han.

Den vender vi tilbage til. Vi begynder med begyndelsen.

Til Færøerne

Jiri Thomas blev født i Aalborg. Men da forholdet mellem hans forældre gik i stykker tog hans islandsk-færøske mor sin lille søn med til Færøerne. De flyttede ud på øen Sandoy i en lille landsby, der minder om flade Østrup: Bare på en grøn bjergskråning og med Atlanterhavet glitrende forneden.

En tid han er rigtigt glad for:

- Jeg er stadig vild med naturen deroppe. Man kunne dårligt kaste en krog i vandet, før der bed en fisk på. Oppe i fjeldene løb der en kilde med det reneste vand, man bare kunne drikke af. Og når vi drenge bankede på fiskefabrikken var der altid en luge der blev åbnet, og nogen stak os en stor, frisklavet fiskebolle, smiler fotografen.

Efterhånden har egnen opdaget sin nye fotograf. Jiri Thomas henvender sig dog mest til virksomheder.

Start som 20-årig

Han faldt dog også godt til, da han som otteårig kom til Aalborg Øst. Men skolen var ikke lige ham:

- Jeg havde svært ved at koncentrere mig. Jeg har godt nok kigget meget ud af vinduet i klassen. Det gik meget bedre, når jeg kunne lave noget med mine hænder og min krop, husker han.

Få år senere sparkede en kineser sig ind i hans liv. Ganske vist kun på film, men alligevel:

- Jeg så mange film med karate. Bruce Lee var det helt store for mig. Det ville jeg også prøve, fortæller Jiri Thomas.

Det gjorde han så og fandt ud af, at træning og disciplin gav ham noget af den ro i kroppen, som han savnede i klasselokalet. Det har han holdt fast i siden.

Nummer to i buret

Han gik videre til taekwondo og i dag har Jiri Thomas sat sig ind i en lang række kampsporte og selvforsvar. Blandt andre israelsk kampsport, kickboxing, Four Range Fighting System og MMA: Mixed Martial Arts.

- I 2002 var jeg faktisk den anden dansker til at kravle ind i buret og få en MMA-fight i England. Men jeg har aldrig været i en slåskamp udenfor klubberne. Det er bare en god måde at bruge den energi, jeg har i kroppen, fortæller han.

Han træner da også stadig et par gange om ugen med ligesindede. Og kæmpe for alvor gør han ikke mere:

- Jeg er jo blevet 50, konstaterer han kort..

Kok og læreplads

Jiri Thomas begyndte at uddanne sig til kok. Men det viste sig ikke lige at være ham. Så var det bedre, når en ven lokkede ham med til at lave videoer. Han var godt 20, og de fik snart hjælp og udstyr på medieværkstedet på Kulturhuset Trekanten.

Jiri Thomas var på bar bund. Men han blev ved. Snart også med almindeligt fotografi, der tog mere og mere af hans tid. Og så var det bare med at finde en læreplads.

- Jeg skrev rigtigt mange ansøgninger. Men der var ikke noget at få. Ikke med mindre jeg ville tage til København eller Aarhus. Men det var jeg slet, slet ikke parat til dengang, fortæller han.

Jiri Thomas blå bog Født i Aalborg i 1972

Flyttede som et-årig til Færøerne med sin mor.

Navnet Jiri har han aldrig fået en forklaring på.

Som otteårig flyttet tilbage til Aalborg Øst

Begyndte som 20-årig at filme video og tog siden fotos seriøst. Da han ikke kunne finde en læreplads nærmere end Aarhus, brugte han de følgende år på at dygtiggøre sig. Blandt andet med en lang række kurser.

Har undervejs haft en lang række forskellige typer job. Blandt andet fabriksarbejder, låsesmed og autolakerer.

Blev for en ti år siden kendt, da han og kollegaen Ricky Sam Winther lavede fotoserien "Sæt ofret i centrum" , der genskabte ofrene som de så ud lige efter overfaldet. Billederne blev vist i flere landsmedier.

Har siden teenage-årene lært kampsport. Blandt andet karate, taekwondo, MMA, selvforsvar.

Har en grad fem i Four Range Fighting System, svarende nogenlunde til sort bælte med 3. eller 4. dan.

Far til 24-årige Melinda og sønnen Nicholas 1på 6 fra et tidligere forhold

Gift med Majken Vestergaard og bonusfar til Marcus på 18 år.

Som 44-årig diagnosticeret med ADD, også kaldet "den stille ADHD".

Elsker stadig at fotografere. Næsten lige så meget som sin familie.

Hans fotos kan ses på "erhvervsfotografen.dk" og "jirithomas.dk" Jiri Thomas VIS MERE

Tusinder af fotos

- Så gik jeg selv i gang. Tog en masse billeder. Og hver gang jeg tog et, jeg syntes var godt, satte jeg mig ned for at finde ud af, hvad der gjorde det godt. Både teknisk og med motivet, forklarer han.

Den proces tog år, og det var den, der fik ham til at slette i tusindvis af fotos undervejs og kun gemme de få, han mente at kunne stå inde for.

Samtidig tog han arbejde som hvad som helst for at finansiere livet som fotograf, der kun langsomt begyndte at kunne tjene ham penge.

Få vægge i hjemmet har ikke mindst èt foto af Jiri Thomas hængende. Flere ad dem taget specielt til stedet.

Prof i 10 år

- Jeg har arbejdet på flere fabrikker, været autolakerer, låsesmed, Beredskabscenter Aalborg, jord- og betonarbejder og meget andet. Jeg har altid haft let ved at lære og bruge mine hænder, fortæller han.

Det blev til en lang række fotokurser, og opgaver med løn begyndte at trille ind. Fra 2012 har han været professionel fotograf.

Diagnosen ADD Også kaldt "Den stille ADHD", da den helt mangler hyperaktivitet.

En opmærksomhedsforstyrrelse, der ofte bliver overset hos børn og mest opdages hos voksne.

I modsætning til ADHD er man ikke hyperaktiv,

Lidt flere kvinder end mænd får diagnosen.

Symptomer kan være: Indadvendthed, distraheres let, impulsivitet og glemsomhed. Kan overvældes af sanseindtryk, generes ekstra af lyde, lugte og mærker i tøjet.

Mange oplever lavt selvværd og tristhed, da omverdenen ofte ikke forstår dem og siger at "de bare skal tage sig sammen".

Behandling: Som udgangspunkt fysisk aktivitet, varieret kost, god nattesøvn. Struktur på hverdagen. Adfærdstræning kan også komme til, lige som nogen kan have behov for medicin. bedrepsykiatri.dk, ungliv.dk, molis.dk VIS MERE

Og så vender vi tilbage til den rodløshed, der har fulgt Jiri Thomas gennem årene.

- For seks år siden gik jeg til lægen. Jeg havde en underlig fornemmelse i kroppen, Han spurgte mig ud om alt muligt og gav mig til sidst to ens spørgeskemaer; et til mig og et til min kone. Da jeg kom tilbage med dem, lagde han nærmest en skabelon over skemaerne og krydsede af. Det var ikke nogen tvivl: Jeg havde ADD.

Pludselig mening

"Den stille ADHD", som ADD også kaldes, fik mange ting til at falde på plads inde i Jiri Thomas:

- Pludselig var der meget, der gav mening: Hvorfor jeg havde følt mig anderledes som barn. Hvorfor jeg havde haft så svært ved at koncentrere mig i skolen. Hvorfor jeg har flyttet så meget omkring. Og hvorfor det altid har været vigtigt for mig at gøre ting færdige så hurtigt som muligt. Det har været rigtigt godt at få at vide, siger han begejstret.

Med den nye viden gik han i gang med at strukturere sin hverdag meget mere end før. Og det er han blevet ved med siden. for en sikkerheds skyld.

Nu er det hele klikket på plads: Familien. Adressen. Jobbet. Og ikke mindst ham selv.

Og han nyder det.